Palermo in ritiro a Girona durante la sosta del campionato: 5 giorni ospiti del team della famiglia City

Il Palermo, dal 21 al 25 marzo, andrà in ritiro dai cugini del Girona, un altro team della grande famiglia City Football Group. È quanto ha deciso la società rosanero per la prossima sosta del campionato di Serie BKT. Dopo la partita di domani sera contro il Modena, la squadra trascorrerà ancora qualche giorno in Sicilia prima di trasferirsi in Spagna.

Il ritiro

Un mini-ritiro stile quello avvenuto a Manchester, dal 20 al 24 settembre scorso, per apprendere nuovi metodi di lavoro e confrontarsi con un'altra realtà. Dopo aver visitato la struttura sportiva del Manchester City, l'Etihad Campus, i rosanero di Corini faranno adesso visita ad un'altra consorella della famiglia City. I rosanero partiranno per la Spagna martedì 21 marzo e rientreranno in Sicilia il 25 marzo. Si tratta di 5 giorni nei quali le due squadre e i due tecnici si confronteranno sulle metodologie di allenamento e sulla tattica.

Gli allenamenti

I rosanero si alleneranno al centro sportivo "La Vinya", ospiti del Girona Futbol Club, ma non è prevista una gara amichevole tra Palermo e Girona, squadra che milita in Liga. Tutti gli allenamenti saranno a porte chiuse.

© Riproduzione riservata