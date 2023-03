Palermo-Modena, regna l’equilibrio: tutti i numeri del match

Palermo e Modena nella loro storia si sono scontrate 47 volte: il match tra le due compagini, che venerdì sera apriranno al Barbera alle ore 20.30 l’undicesima giornata di ritorno del campionato di serie B, è un classico della cadetteria, nonostante negli ultimi vent’anni le due formazioni non si sono sfidate con la stessa frequenza del passato.

La prima volta addirittura risale al 1936, quando il match tra siciliani e canarini terminò in pareggio. Sebbene le sfide sono sempre state parecchio equilibrate, è proprio il segno X quello prevalente negli incroci fra Palermo e Modena. Tra le due formazioni che oggi sono allenate da due tecnici esperti della categoria, complessivamente quindi sono state giocate 47 gare: per il Palermo 15 vittorie, 16 pareggi e 16 sconfitte. Al Braglia, nei 24 incontri disputati, la storia dice che è prevalsa molto spesso la squadra di casa che ha vinto 12 volte, a fronte di 6 pareggi e di 5 sconfitte interne.

Al Barbera invece, l'incontro in programma venerdì sera sarà il ventiquattresimo fra le due compagini. Nei 23 incontri precedenti giocati allo stadio di viale del Fante, il Palermo si è aggiudicato l'intera posta per dieci volte. Nove volte la gara è terminata in pareggio e quattro volte ha vinto il Modena. L'ultimo successo degli ospiti è datato agosto 2014, quando i canarini si imposero per zero a tre. L'ultimo successo interno del Palermo in serie B contro i gialloblu invece risale al 2001, quando i rosanero si aggiudicarono la gara per due a uno. Per tanti anni poi, le due squadre non si sono più incrociate militando in campionati diversi. In termini realizzativi, sempre nelle gare disputate a Palermo, 23 sono i gol dei rosanero e 13 quelli del Modena.

