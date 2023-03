Il Palermo invita a Como Nicolò, tifoso rosa superstite della strage di Samarate

Mentre l'ex vicepresidente del Palermo Tony Di Piazza si offre di finanziare i viaggio di Nicolò Maya, tifose rosanero e superstite della strage di Samarate, il club di viale del Fante chiarisce che in questo momento le condizioni di salute impediscono al ragazzo di viaggiare e che, assieme al nonno, è stato invitato ad assistere alla partita in trasferta di Como, in programma il primo maggio.

«Nicolò vuole venire a vedere la partita del Palermo? Pago tutto io, per lui e un accompagnatore», ha comunque detto Di Piazza. L'ex vice presidente , l'italoamericano Tony Di Piazza, ha contattare la redazione di gds.it dopo aver letto del sogno di Nicolò Maja, ragazzo varesino di 24 anni coinvolto nella strage di Samarate. Durante la notte del 4 maggio 2022, il geometra Alessandro Maja, padre del giovane, uccise a martellate la moglie Stefania Pivetta, la figlia Giulia di soli 16 anni, lasciando in fin di vita Nicolò. Il ragazzo, nonostante abiti nel Nord Italia, è tifoso del Palermo calcio.

Lo aveva raccontato il nonno dopo la strage, il quale aveva anche fatto un appello ai giocatori rosanero. Soleri, Accardi e Somma, nel corso della passata stagione, registrarono un videomessaggio per farlo ascoltare al ragazzo che si trovava in coma in ospedale e lottava tra la vita e la morte. A ribadire la sua fede rosanero è stato lui stesso ieri, nell'edizione delle 20 del Tg1: «Ho due sogni - ha dichiarato - vedere una gara di Formula 1 ed assistere ad una partita del Palermo».

A raccogliere il suo appello, stavolta, è stato l'ex numero due del Palermo, che dagli Stati Uniti ha dato la sua disponibilità: «Devo mantenere una promessa nei confronti di Nicolò - spiega a gds.it Di Piazza -. Quando avvenne il terribile fatto avevo lanciato, tramite social, un invito per farlo venire in America quando si sarebbe ristabilito. Adesso che ho letto che vuole guardare una partita del Palermo sarò felice di poterlo accontentare».

L'ex vice presidente del Palermo, che si dimise dalla carica e da socio del club in seguito a dissapori con la società, non è nuovo ad azioni di questo tipo. Nel 2021 offrì pubblicamente 50 mila dollari di taglia a chi avrebbe fatto ritrovare la piccola Denise Pipitone, scomparsa da Mazara del Vallo il primo settembre 2004.

Sull'argomento è intervenuta anche la società Palermo Fc, che in una nota scrive: «In tanti ci stanno segnalando l'ultima intervista di Nicolò Maja, il ragazzo sopravvissuto alla strage di Samarate, che da tifoso rosanero ha espresso il desiderio di guardare una partita del Palermo. Dopo il video che gli mandammo durante il suo ricovero, da dicembre siamo in contatto con la famiglia Maja per regalare un sorriso a Nicolò, accoglierlo con grande affetto al Barbera con l'abbraccio del club. Ma purtroppo - sottolinea la nota - non è ancora nelle condizioni di viaggiare. In questi giorni allora lo abbiamo invitato insieme al nonno alla trasferta di Como, l'unica che probabilmente sarà sostenibile per lui. Speriamo che Niccolò avrà modo di venire».

