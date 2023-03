Cittadella: Salvi e Pavan saltano il Palermo per squalifica, Crociata ancora in dubbio

Alessandro Salvi e Nicola Pavan, diffidati e poi ammoniti contro la Spal la scorsa domenica, salteranno la sfida di sabato prossimo contro il Palermo. E Crociata, palermitano purosangue, è fortemente a rischio per un problema al flessore. Questo il bollettino in casa Cittadella, prossimo avversario dei rosanero sabato pomeriggio alle 14 per la decima giornata giornata di ritorno del campionato di serie B.

Una sfida che può sembrare semplice ma non lo è affatto. Dopo il ciclo terribile superato a pieni voti e condito anche da prestazione incoraggianti contro squadre di alta classifica, si potrebbe pensare che allo stadio Tombolato la squadra di Corini possa trovare vita facile contro un Cittadella che in classifica è al quattordicesimo posto. Ma la gara è insidiosa: i veneti sono alle spalle dei rosanero ma la distanza non è abissale (quattro punti), inoltre nel loro campo il Palermo ha spesso fatto fatica. Quest'anno, del resto, al Tombolato sono cadute squadre blasonate e ambiziose come Reggina, Frosinone e Pisa.

Guai, dunque, a prendere sotto gamba la squadra di Edoardo Gorini che in questa stagione ha collezionato finora 34 punti frutto di 8 vittorie, 10 pareggi e 10 sconfitte. Il rendimento casalingo del Cittadella è equilibrato rispetto a quello generale e mostra una squadra capace, fra le mura amiche, di vincere 4 partite, pareggiarne 6 e perderne soltanto 3 con Ternana (ad ottobre), Bari e Sudtirol (a dicembre). Il trend delle ultime settimane, dal girone di ritorno in poi, dice che le vittorie sono state 4, i pareggi 3 e le sconfitte 2, dunque un andamento altalenante come nel resto della stagione. Il Cittadella aveva iniziato male il campionato finendo in piena zona retrocessione ma con uno scatto importante ha poi migliorato la classifica.

L'allenatore del Cittadella

Il tecnico Gorini è alla sua seconda esperienza in serie B dopo aver fatto tutta la trafila con il club veneto. Ex difensore che ha chiuso la carriera proprio a Cittadella, è nato a Venezia ed ha sempre giocato al nord Italia. Appese le scarpe al chiodo, ha inizito come collaboratore proprio nel club di Cittadella (con Foscarini) dove poi è diventato vice allenatore fino a luglio del 2021 quando è stato promosso in prima squadra al posto del dimissionario Venturato. Lo scorso campionato 52 punti e undicesimo posto per lui ed il suo Cittadella.

