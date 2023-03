Cittadella-Palermo, tifosi rosanero pronti alla trasferta: già acquistati 900 biglietti

Si prevede un'invasione di tifosi del Palermo allo stadio Tombolato di Cittadella. Poche ore dopo l'inizio della vendita dei biglietti, il settore ospiti è già quasi sold out. Sono infatti più di 900 i tagliandi acquistati per la trasferta sui 1144 posti disponibili.

L'appuntamento va rispettato. In questa stagione il pubblico rosanero non è mai mancato in giro per lo stivale e anche questa volta farà sentire il proprio supporto ai giocatori. Così come fatto a Genova, Modena, Brescia, Pisa, Bolzano e così via.

Ma questa volta i tifosi pretenderanno una vittoria. Dopo 4 pareggi consecutivi contro Frosinone, Südtirol, Ternana e Pisa, i rosanero hanno bisogno di una vittoria per credere ancora nei playoff, distanti soltanto 1 punto.

La vittoria manca ormai dal 5 febbraio, quando Brunori e compagni ebbero la meglio sulla Reggina di Inzaghi. In trasferta, il successo manca invece dal 29 gennaio. Cioè dall'1-2 maturato ad Ascoli Piceno. Insomma i tre punti sono fondamentali, in questa partita così come nella prossima che i siciliani giocheranno in casa (il 17 marzo) contro il Modena, prima della pausa per le Nazionali. Una cosa è certa: il Palermo non sarà da solo, nemmeno questa volta.

