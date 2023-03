Cittadella, il talento palermitano Crociata fermo per infortunio: in dubbio anche contro i rosa

Un palermitano contro il Palermo: potrebbe succedere sabato a Cittadella. Il condizionale è d'obbligo perché non è affatto certa la presenza in campo di Giovanni Crociata, 25enne, trequartista della squadra padovana, che sabato alle ore 14 affronterà i rosanero allo stadio Tombolato. C'è apprensione al momento in casa Cittadella per le condizioni fisiche del talentuoso centrocampista, che ha già saltato la trasferta contro la Spal di ieri pomeriggio. Gorini, tecnico dei veneti, spera di recuperarlo per il match contro i rosanero del suo quasi omonimo Corini; ma esistono forti dubbi. La buona notizia è che l'infortunio al flessore è meno grave del previsto ed i prossimi giorni saranno fondamentali per capire se Crociata potrà essere o meno del match.

Il Cittadella, che con 34 punti occupa adesso una tranquilla posizione in classifica, deve la sua risalita dalle zone basse proprio ai preziosi gol di Crociata. L'attaccante, nato a Palermo ma cresciuto a San Cipirello, a gennaio si è trasferito dal Sudtirol alla squadra Veneta ma è attualmente di proprietà dell’Empoli che lo aveva avuto prima in prestito dal Crotone, formula che prevedeva il riscatto in caso di promozione dei toscani. Con Crotone (fino a gennaio) ed Empoli, Crociata conosce anche la serie A sebbene con brevi apparizioni. Viene così mandato in prestito alla Spal, poi a Bolzano ed infine, in questa finestra di mercato estiva conclusasi a gennaio, il suo trasferimento al Cittadella, sempre con la formula del prestito a titolo temporaneo.

Cinque presenze con gli altoatesini ma nessun gol, ma il quadro cambia radicalmente dopo il passaggio ai veneti. Nelle otto gare del girone di ritorno in cui è sceso in campo, Crociata ha infatti realizzato ben 6 gol: Pisa, Reggina e Ternana le sue vittime illustri, sconfitte grazie ai suoi gol. Indiscutibile dunque il peso di Crociata per la squadra di Gorini, che ha fatto una bella cavalcata verso l’alto nelle ultime settimane. Cresciuto nella Valle dello Jato, fin da giovanissimo viene notato da osservatori del Milan che a soli 14 anni lo inseriscono nel settore giovanile del club di Berlusconi. È il 2011 ed inizia il girovagare di Crociata che indosserà poi le maglie di Brescia, Crotone, Carpi, Empoli, Spal, Sudtirolo e appunto Cittadella. Nessuno è profeta in patria e Crociata ha costruito la sua carriera e le sue fortune lontano da Palermo.

