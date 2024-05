Palermo, Mignani: «Ritiro? Un segnale che la società non è contenta, fatichiamo a reagire sul campo»

Michele Mignani non nasconde certo le difficoltà del momento del Palermo, nella conferenza stampa alla vigilia della delicatissima sfida contro l’Ascoli. Le due sconfitte di fila, con prestazioni non certo all'altezza, hanno lasciato il segno, e adesso addirittura anche i play-off sono a rischio, anche se l'ipotesi per ora appare lontana. Il tecnico ex Bari analizza il momento:

«Facciamo fatica a reagire, ad accendere la luce. Sono ragazzi che si allenano con intensità e impegno, la partita però è un'altra cosa - dice Mignani -. se dovessi accorgermi che qualcuno ha staccato la spina, lo lascerei a casa. Il ritiro è semplicemente un segnale che la società ci ha dato per farci capire che non era contenta delle ultime partite. Dobbiamo stare concentrati sulla gara con l’Ascoli e stare insieme. Ho sposato questa scelta anche io. Con l’Ascoli non è una partita da dentro o fuori. Non determina un esito finale, ma è una gara importante per noi stessi e per la classifica. Dobbiamo riacquistare quella fiducia che forse nelle ultime due partite abbiamo perso, dobbiamo reagire».