Pisa-Palermo, Corini deluso: «Loro tra i migliori ma c'è molto rammarico»

‘’Di sicuro è stato gratificante giocare così contro una delle squadre migliori del campionato - ha detto Corini in conferenza stampa -. Ma c’è molto rammarico’’. E d’altronde il rammarico non può mancare dopo aver giocato in questo modo per oltre 60 minuti. Ma non è bastato ad espugnare l’Anconetani.

‘’Questa partita - continua Corini - racchiude ciò che stiamo facendo. E l’ottima crescita. Probabilmente manca qualcosa, perché se poi pareggi manca qualcosa per diventare grande ma per me questa è una crescita importante, visibile. Ma sono conscio giorno dopo giorno della nostra crescita e anche ieri, in rifinitura, avevo ottime sensazioni. Loro hanno ottimi tiratori dalla distanza e si è visto, così come si era visto all’andata’’.

Tante le sostituzioni avvenute nel secondo tempo, Corini le motiva così: ‘’Sono state tutte scelte tecniche. Saric aveva avuto un fastidio ad un certo punto del match e Verre sapevo che venendo da un virus intestinale non era ancora non al massimo per i 90 minuti. Marconi ha un problema all’adduttore, aspettiamo gli esami, c’è una lieve preoccupazione ma non sembra essere grave’’.

Nel frattempo oggi Brunori ha sbagliato il suo quarto rigore in stagione: ‘’Quella di Matteo è stata una prestazione di qualità: è stato pericoloso e propositivo in avanti. Può capitare di sbagliare una scelta rispetto a un’altra. Le punte in alcuni momenti vanno accompagnate, aiutate. Lui viene da una serie di partite, e le sta giocando tutte da capitano. Quindi c’è anche una grossa responsabilità e una buona dose di stress. Ma deve continuare così’’.

Aurelio invece aveva già convinto in quei 25 minuti contro la Ternana martedì scorso nel turno infrasettimanale, e oggi è arrivata una grande conferma: ‘’Questo ragazzo ha un’ottima qualità tecnica, quella di schierarlo titolare è stata una scelta che il ragazzo ha meritato, anche dopo l’ottima prestazione di Terni. Mi sento di fare i complimenti al ragazzo e all’area Scouting che l’ha portato da noi’’

In chiusura di conferenza Corini ha tracciato una linea di ciò che più gli è piaciuto oggi: ‘’ Sono contento del controllo del gioco e della personalità con cui uscivamo ogni volta dalla metà campo e in ripartenza. Abbiamo tirato tanto in porta, siamo ripartiti spesso e avevamo coraggio e grinta. Poi se un ragazzo tira dai 25 metri all’incrocio dei pali bisogna solo fare i complimenti. E’ successo a loro, speriamo succeda presto anche a noi un episodio del genere’’.

‘’Quest’estate - ha concluso Corini - c’è stata la possibilità di allenare il Pisa, è vero. Mi sono sentito con la società che poi però ha scelto Maran come guida tecnica. Io oggi sono felice che la mia società ha capito il lavoro che sto facendo. Loro da sempre hanno avuto una percezione corretta. Questo certifica che se un allenatore ha tempo per lavorare può fare bene’’.

© Riproduzione riservata