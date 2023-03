Palermo, una serie B senza certezze: dopo le big serve la "zampata" per i playoff

Archiviata ormai la partita di ieri, con un Palermo che in termini di prestazioni cresce e soddisfa settimana dopo settimana, da oggi inizia lo sguardo ai prossimi turni e al futuro. Da queste prime nove giornate del girone di ritorno, il Palermo ha incrociato 8 squadre che navigano in zona playoff, che comandano la classifica o che si giocano la promozione diretta. Insomma ha incontrato tutte le big, eccetto Parma e Cagliari (da affrontare entrambe in trasferta, rispettivamente l’1 aprile al Tardini e il 13 maggio all’Unipol Domus).

Quando ci si avvia verso la primavera, Bari, Ascoli, Reggina, Genoa, Frosinone, Südtirol, Ternana e Pisa, sono quelle che erano state definite le ‘’temibilissime’’ avversarie di un tour de force che i ragazzi di Corini hanno superato con una buona sufficienza in pagella. La squadra di Corini ha ben figurato, spesso mettendo alle corde gli avversari e finendo qualche partita con più di un pizzico di rammarico (Genoa, Bolzano e Pisa in primis). Adesso dovrebbe iniziare un percorso meno complesso, con nomi - quelle delle compagini prossime avversarie - che fra gare al Barbera e trasferte, alla luce delle ultime prestazioni, dell’autorità e della personalità mostrata dalla squadra, potrebbero dare la zampata decisiva per recuperare qualche posizione in classifica ed agganciare i play-off con relativa tranquillità.

Si inizia da Cittadella, sabato prossimo alle ore 14, contro la compagine veneta che quest’anno, diversamente dalle precedenti stagioni, sta svolgendo un campionato molto modesto. Il rendimento, sia in casa che in trasferta, è speculare, da metà classifica. Al Tombolato, che da sempre per i granata è stata una fortezza, quest’anno i veneti hanno collezionato 18 punti, con 4 vittorie e 3 sconfitte. Nell’anticipo della settimana successiva toccherà ricevere il Modena di Tesser che dopo un deludente inizio, adesso si è candidato per poter ambire se non ai playoff, quanto meno ad una salvezza più che tranquilla: in linea con quelli che erano gli obiettivi di agosto.

Successivamente, dopo la trasferta di Parma del primo aprile, dove al Tardini il verdetto dirà molto, il Palermo avrà cinque gare che - guardando ad oggi la classifica - potrebbero essere alla portata dei tre punti. Cosenza in casa, poi Venezia il 15 aprile quindi Benevento, Como (in trasferta) e Spal. Prima di arrivare a Cagliari, il 13 maggio. Un percorso che determinerà se il Palermo dovrà disputare gli spareggi che portano in A o se dovrà accontentarsi di aver cautamente consolidato la categoria.

© Riproduzione riservata