Palermo, Damiani: «Peccato per il pari di Pisa, ma la prestazione ci dà fiducia»

Qualche rimpianto dalle sue parole si evince. Ma Samuele Damiani, mediano del Palermo, non ha nulla da rimproverare a se stesso e ai suoi compagni: «A Pisa è stata una delle partite fatte meglio da parte nostra quest’anno. Soprattutto dal punto di vista collettivo, abbiamo dominato per gran parte del match, sia in fase di possesso che di non possesso e credo che potevamo chiuderla già nel primo tempo», ha detto ai microfoni del sito ufficiale del Palermo.

Con un po' più di fortuna, secondo il centrocampista rosanero, il Palermo avrebbe portato a casa i 3 punti. «Nel secondo tempo abbiamo continuato sulla falsa riga del primo e poi siamo stati sfortunati a subire il gran gol di Sibili. Io mi sono sentito da subito al centro del gioco, fondamentale per uno che ricopre il mio ruolo: più palloni tocchi, più ti senti utile e più la squadra gira».

Secondo Damiani non è un pari da buttare quello di Pisa. «In questo campionato è importante non perdere e andare sempre avanti. È un punto che ci dà fiducia. In questa squadra siamo tutti titolari, ed è il segreto per fare un campionato di spessore. È la cosa che ci aiuta nei momenti più difficili».

Adesso testa a sabato, senza timore. Perché il Palermo degli ultimi mesi ha più volte fatto vedere che non è secondo a nessuno, neppure ad una corazzata come quella del Frosinone: «Il Cittadella ha una bella squadra, in casa vanno bene e hanno 2-3 individualità importanti. Noi però possiamo giocarcela con chiunque - è certo Damiani -. Con il mister c’è un grande rapporto, anche perché lui conosce bene il mio ruolo, ci confrontiamo sempre».

