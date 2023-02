Palermo, Corini: «Il Südtirol è un'ottima squadra, abbiamo provato a vincerla»

‘’C’è consapevolezza piena di aver combattuto contro un’ottima squadra’’. L'allenatore del Palermo Eugenio Corini ha voluto esordire la propria conferenza stampa post match contro il Südtirol (1-1), ricordando la forza del club alto atesino e della sorprendente forza tattica di quest’ultimo. ‘’Abbiamo controllato bene il gioco e nel secondo tempo ho voluto forzare un po’ il gioco, specie nell’ultimo terzo di campo. Credo fermamente che alla fine abbiamo pareggiato meritatamente, nella fase finale del match abbiamo provato in tutti i modi a vincerla. E devo dire che fare un ulteriore gol per vincere al Südtirol è stato oggettivamente complicato’’.

Il Palermo esce momentaneamente dai playoff, ma gli obiettivi restano comunque gli stessi di inizio stagione: ‘’Noi stiamo facendo il campionato che dovevamo fare. Oggi siamo venuti a casa di un avversario che sta facendo molto bene, specie in casa. E alla fine avevamo messo in campo le premesse per vincere la partita. Analizzando la forza, la nostra anima e la grinta che vedo nei giocatori, posso tranquillamente ritenere quella di oggi una prestazione positiva’’.

Un primo tempo decisamente sottotono, che però Corini ha detto non essere legato alla prestazione della propria squadra, quanto agli avversari e al loro schieramento: ‘’In generale c’è una crescita continua, c’è voglia di vincere. E’ questo significa avere un’identità e una mentalità giusta. Il primo tempo non abbiamo giocato noi male, ma è stato complicato perché loro sono solidi, sono tanti in area e chiudono benissimo gli spazi. Alla fine negli ultimi minuti abbiamo dominato su un campo difficile per tutti.’’

Alla fine anche qualche parola su coloro che sono usciti dal campo malconci: ’’Su Sala - conclude Corini - siamo un po’ preoccupati, si teme uno stiramento. Ma vogliamo attendere gli esami strumentali. Per Graves pensiamo sia qualcosa di meno grave, ma aspettiamo anche per lui. Sicuramente non saranno disponibili per il match di martedì sera contro la Ternana’’.

