Il Palermo strappa un punto prezioso contro il Südtirol, Soleri firma il pari

Nel primo tempo il Palermo sembra non essere pervenuto, ma nel secondo merita persino la vittoria: termina soltanto 1 a 1 al Druso di Bolzano. Probabilmente dopo Reggio Calabria e Terni, uno dei primi tempi più brutti di questa stagione. Merito anche del Südtirol che grazie ad un’azione rocambolesca trova il gol dopo 5 minuti che cambia le sorti del match. La reazione dei rosanero arriva, ma soltanto nel secondo tempo, quando forse non c’è più tempo.

Dopo quattro minuti la prima occasione sembra essere del Palermo quando un atletico Tutino si smarca un avversario e quasi a tu per tu con il portiere non trova l’attimo per calciatore. Ma soltanto 60 secondi dopo, un po’ inaspettatamente, arriva il vantaggio dei padroni di casa:Gol del Sudtirol! Rete improvvisa dei padroni di casa. Cissé su assist di Odogwu calcia col destro fortissimo e buca Pigliacelli. Distratta la difesa rosanero, e il match al Druso cambia subito identità.

Poco meno di dieci minuti dopo si riaffaccia timidamente il Palermo con una buona occasione: Brunori per Di Mariano che a rimorchio calcia fortissimo. Pallone fuori di pochissimo. Nella prima frazione di gara i biancorossi si chiudono in difesa e consentono pochissime manovre offensivi ai ragazzi di Corini, colpevoli a loro volta di poca lucidità. Al 20’ Pigliacelli direttamente per Brunori che mette in mezzo, palla allontanata da Masiello e destro a rimorchio di Saric, la sfera termina alta. Prova a reagire il Palermo, che continua ad avere il possesso palla maggiore, ma senza nitide occasioni. Al riposo si va senza nessun’altra emozione degna di nota.

Al rientro, proprio come era accaduto per il fischio d’inizio, il match cambia subito: al 47’ Soleri incorna da calcio d'angolo e fa 1-1. Da due passi, su assist di Gomes. Esplodono gli oltre 1.100 tifosi presenti al Druso in questo pomeriggio primaverile. Ma il centravanti romano non è sazio e 8 minuti dopo ci riprova con una rovesciata che viene deviata in calcio d’angolo. Prende coraggio e manovra del gioco il Palermo, che si fa spesso vivo e pericoloso. Soltanto al 65’ il club alto atesino riparte con un bel ontropiede del ad opera Carretta, ci mette una pezza in extremis Mateju. Era un due contro due. Ancora Palermo e ancora su calcio piazzato all’81’ con il sinistro di Masciangelo che però termina largo.

All’86 spiraglio dei rosanero con un bello spunto di Segre che crossa in mezzo, cade Soleri che reclama rigore ma l'arbitro fa giocare senza avere dubbi. Negli gli ultimi minuti non succede nulla e alle 15.52 non c’è più tempo per i ragazzi di Corini che con il pareggio di questo pomeriggio escono momentaneamente dalla zona play off e si fermano al 9 posto a quota 36. Non c’è tempo però di avere rimpianti, perché tocca subito pensare al turno infrasettimanale di martedì sera, quando al Barbera alle ore 21.00 arriverà la Ternana, reduce da due sconfitte consecutive.

