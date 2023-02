Il Südtirol scappa, il Palermo lo riprende: la partita minuto per minuto

48' Termina il match al Druso: 1-1 tra Sudtirol e Palermo. Sale a quota 36 punti la squadra di Corini.

45' Tre minuti di recupero al Druso. E calcio di punizione per il Palermo.

45' Attacca il Sudtirol: De Col con la rimessa lunga.

43' Spunto di Segre che crossa in mezzo, cade Soleri che reclama rigore ma l'arbitro fa giocare.

42' Cartellino giallo per Cissè per fallo su Broh.

41' Calcio d'angolo per il Sudtirol, torna a spingere la squadra di Bisoli.

40' Svanisce l'attacco degli altoatesini, può ripartire il Palermo dal suo portiere

38' Non ce la fa Odogwu, al suo posto Larrivey. Esce anche Belardinelli ed entra De Col.

37' Resta giù Odogwu, problema di crampi per lui.

36' Cartellino giallo per Marconi: fallo su Odogwu.

36' Sinistro di Masciangelo largo, ancora pericoloso il Palermo.

35' Spunto di Brunori che si viene a prendere il pallone, entra in area e guadagna un buon calcio d'angolo.

33' Cross di Carretta, smanaccia Pigliacelli

30' Sostituzione tra le fila dei padroni di casa: esce Fiordilino ed entra Siega.

28' Marconi placca Odogwu, calcio di punizione per il Sudtirol.

27' Cambio nel Palermo: entra Damiani ed esce Tutino.

25' Cross sbagliato di Tutino, spreca il Palermo. Sempre 1-1 al Druso

20' Contropiede del Sudtirol con Carretta, ci mette una pezza Mateju. Era un due contro due.

18' Primo cambio per Bisoli: fuori Rover e dentro Carretta.

17' Respira un po' il Sudtirol dopo una fase di dominio assoluto da parte dei rosanero.

15' Fallo su Saric e calcio di punizione per il Palermo: spinge la squadra di Corini alla ricerca del gol del vantaggio.

10' Soleri prova di rovesciata, tiro deviato in calcio d'angolo. Dalla successiva palla inattiva cross in mezzo per Marconi che però calcia fuori. Vivo il Palermo e pericoloso adesso.

7' Cissè stoppa male il pallone quando era ormai vicino a Pigliacelli: ci mette una pezza Nedelcearu.

6' Brunori mette in mezzo: esce Poluzzi e fa suo il pallone.

4' Pigliacelli para e mette in angolo: bel destro di Odogwu.

3' Calcio di punizione per il Sudtirol: fallo su Odogwu. Si infiamma il match.

2' Goool del Palermo! Soleri incorna da calcio d'angolo e fa 1-1. Da due passi, su assist di Gomes.

1' Riconquista subito il possesso di palla il Palermo, spinto dagli oltre 1100 tifosi rosanero.

Inizia il secondo tempo!

Doppio cambio nel Palermo: entrano Soleri e Segre ed escono Saric e Di Mariano.

47' Termina il primo tempo al Druso: 1-0 il parziale tra Sudtirol e Palermo.

45' Due minuti di recupero.

44' Sinistro largo di Masciangelo, Poluzzi pronto al rinvio.

43' Destro di Saric deviato in calcio d'angolo: a testa bassa il Palermo alla ricerca del gol del pareggio.

39' Odogwu guadagna un fallo importante e fa respirare la sua squadra.

35' Calcio di punizione da ottima posizione per il Palermo: fallo su Brunori.

32' Cartellino giallo per simulazione a Masciangelo, sempre 1-0 al Druso tra Sudtirol e Palermo

28' Fallo su Broh da parte di Cissè, riparte il Palermo dalla sua metacampo.

25' Penetra Broh che mette in mezzo per Saric: sinistro deviato sarà calcio d'angolo.

22' Secondo cambio forzato per il Palermo: esce Sala ed entra Masciangelo. Altro guaio muscolare per l'ex Crotone.

20' Buona occasione per il Palermo: Pigliacelli direttamente per Brunori che mette in mezzo, palla allontanata da Masiello e destro a rimorchio di Saric alto però. Prova a reagire il Palermo, che continua ad avere il dominio del gioco ma non delle occasioni.

18' Odogwu calcia fortissimo, para Pigliacelli. Difficile da spostare l'attaccante di Bisoli, che sta seminando il panico nella difesa avversaria. Riparte sempre benissimo la squadra di casa, Palermo in difficoltà.

15' Pigliacelli esce male ma poi recupera la posizione, Odogwu aveva calciato forte ma c'era posizione di fuorigioco.

14' Ammonito Saric che prima ha perso il pallone e poi ha commesso fallo per riconquistarlo. Primo ammonito della gara.

12' Occasione Palermo! Brunori per Di Mariano che a rimorchio calcia fortissimo: pallone fuori di pochissimo, c'è stata una deviazione.

10' Problemi fisici per Graves, il difensore deve lasciare il campo. Al suo posto Marconi che non era al meglio prima di questa gara.

6' Ancora ripartenza pericolosissima del Sudtirol: Odogwu si libera di Graves e calcia ma è bravo Pigliacelli a respingere. Era stata ancora una volta micidiale la squadra di Bisoli in ripartenza.

5' Gol del Sudtirol! Rete improvvisa dei padroni di casa. Cissé calcia col destro fortissimo e buca Pigliacelli. Cambia il parziale dunque al Druso.

4' Occasione Palermo: Brunori salta un avversario ma poi non trova il tempo per calciare

1' Palermo partito subito forte e aggressivo in mezzo al campo.

Comincia la partita

Queste le formazioni ufficiali della gara Südtirol-Palermo, valevole per la 26esima giornata del campionato di serie B, in programma alle ore 14. Di Mariano torna titolare, schierato largo sulla destra. Dal primo minuto anche Graves, Marconi in panchina.

SÜDTIROL (3-4-1-2): 1 Poluzzi, 3 Celli, 4 Curto, 6 Fiordilino, 14 Cissé, 16 Belardinelli, 18 Rover, 19 Zaro, 21 Tait (cap.), 55 Masiello, 90 Odogwu. A disposizione: 25 Minelli, 29 Marano, 2 Berra, 5 Vinetot, 7 Siega, 10 Carretta, 20 Eklu, 23 Pompetti, 26 De Col, 32 Larrivey, 45 Giorgini, 88 Schiavone. Allenatore: Bisoli.

PALERMO (3-5-2): 22 Pigliacelli; 37 Mateju, 18 Nedelcearu, 2 Graves; 10 Di Mariano, 14 Broh, 5 Gomes, 28 Saric, 3 Sala; 9 Brunori (cap.), 7 Tutino. A disposizione: 1 Grotta, 12 Massolo, 4 Orihuela, 8 Segre, 11 Masciangelo,15 Marconi, 19 Vido, 21 Damiani, 25 Buttaro, 27 Soleri, 31 Aurelio, 79 Lancini. Allenatore: Corini.

