Südtirol-Palermo, per i tifosi la trasferta più lunga: in 1100 saranno a Bolzano

I tifosi del Palermo si preparano alla trasferta più lunga della Serie B. Sono 1500 chilometri dal capoluogo siciliano a Bolzano per sfidare il Südtirol (sabato alle 14), ma la passione non conosce confini. Saranno più di un migliaio i supporters rosanero al seguito. Dopo pochissime ore erano già esauriti i 600 tagliandi del settore ospiti ma il club altoatesino ha messo ha disposizione altri 500 biglietti della Tribuna Canazza. Già ieri pomeriggio anche quaesti ultimi sono stati venduti.

L'ennesimo esodo dei tifosi del Palermo che sono pronti ad invadere anche il piccolo stadio Druso di Bolzano. Un impianto piccolo ma molto caloroso, in cui la squadra di Corini cercherà di ottenere un successo per entrare dentro la griglia playoff. L'ultimo di 4 match dal grande coefficiente di difficoltà e contro la quarta forza del campionato, reduce da due pareggi consecutivi in campionato.

I fan del Palermo arriveranno dalla Sicilia ma non solo: in molti sono pronti a partire anche dal centro-nord e dal nord-est del nostro Paese. Molti gruppi organizzati partiranno addirittura in macchina. C'è poi chi si sposterà da Roma e affronterà ben 6 ore di treno solo per sostenere i suoi colori. Una cosa è certa, dei circa 3000 seggiolini dello stadio Druso, più di 1000 saranno occupati da tifosi rosanero. Più di un terzo dello stadio tiferà Palermo, così da trasformare una trasferta, in un match giocato (quasi) a casa propria.

