Südtirol-Palermo: come vedere la partita in tv e streaming, notizie in tempo reale su Gds.it e Tgs

Due giorni a Südtirol-Palermo. A Bolzano si respira l'aria delle grandi partite. Si affronteranno la quarta forza del campionato contro la nona, ma la distanza è soltanto di 5 punti: 40 per gli altoatesini e 35 per i siciliani. Già esauriti i biglietti per i supporters del Palermo, che saranno più di un migliaio allo stadio Druso. Circa un terzo, cioè, dell'intero impianto, che contiene poco più di 3000 posti a sedere.

Ma per chi non potrà assistere al match dallo stadio, dove sarà possibile guardarlo? L’offerta televisiva prevede che la gara sarà trasmessa da Sky, Dazn e Helkbiz Live. Su Sky Sport nel canale dedicato oppure in streaming su Sky Go o sull’App NOW Tv, tablet, pc e cellulari. Dazn (telecronaca di Edoardo Testoni trasmetterà la partita che potrà essere vista tramite app presente sulle Smart Tv o in streaming su tablet, pc e cellulari. Ovviamente ci sarà anche la diretta sul sito gds.it con tutti gli aggiornamenti e la trasmissione Tgs Studio Stadio. Il match infine sarà visibile anche su OneFootball ma solo in modalità pay per view. Fischio d'inizio alle ore 14 di sabato 23 febbraio. Il Palermo non può sbagliare se vuole entrare nella griglia dei playoff e accorciare proprio sugli altoatesini quarti in classifica.

