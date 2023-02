I rosanero si allenano in vista della sfida con il Südtirol: monitoraggio su Valente

Lavora ancora a parte Nicola Valente a Boccadifalco, nel corso dell'allenamento del Palermo in vista della prossima partita in trasferta. Non dovrebbe essere in discussione la sua presenza a Bolzano in occasione del match contro il Südtirol, ma l’esterno offensivo di Corini sarà comunque monitorato ancora in queste ore che precedono la sfida.

Domani, giornata decisiva con il penultimo allenamento in programma. Intanto oggi la squadra ha proseguito la preparazione e “ha svolto un lavoro di attivazione e torello, un'esercitazione tattica sulla fase difensiva e palle inattive contro”, si legge nella nota del club.

Sta bene Ivan Marconi invece, che oggi si è allenato in gruppo dopo il problema accusato nel corso del match con il Frosinone, quando sembrava che lo stesso numero 15 dovesse essere sostituito. Il Palermo affronterà l’ultimo dei quattro match di cartello con tutte le armi a disposizione, per uscire dal Druso con dei punti importanti in ottica playoff.

