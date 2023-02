Palermo senza Valente, Verre e Marconi contro il Süditirol. Corini: «Rosa ampia e all'altezza»

Forfait di Valente, Verre e Marconi. Tre assenze pesanti per il Palermo nella trasferta contro il Süditirol come ha confermato Eugenio Corini nella conferenza stampa alla vigilia del match. «Meglio non rischiare Valente, ha un affaticamento muscolare, può essere a disposizione con la Ternana. Verre stamane ha avuto uno stato febbrile, non può partire con noi. Peccato ma fa parte di cose normali, la rosa è strutturata nella maniera giusta per affrontare la gara».

Oltre a Verre e Valente, non partirà nemmeno Marconi: «Ha avuto una distorsione alla caviglia, ci siamo presi un giorno in più di cautela, abbiamo gestito anche in ottica della Ternana. Bisogna ragionare anche pensando alle altre partite ravvicinate». Ma l’allenatore bresciano mostra serenità, convinto che la rosa è capace di far fronte alle emergenze: «Siamo ben costruiti, Graves ad esempio può giocare e si è rivelato un giocatore molto duttile per noi. Con queste assenze la partita non cambia dal punto di vista tattico». Nessuna preoccupazione per Nedelcearu, che dovrebbe essere regolarmente in campo: «Temevamo il peggio, ma fortunatamente gli esami non hanno evidenziato lesioni. È molto forte dal punto di vista muscolare ed è recuperato».

L’avversario è tosto, Corini lo ha sottolineato: «Hanno fatto un percorso importante. Bisoli ha preso in mano la squadra e sta facendo molto bene, sono molto forti sulle palle inattive. Noi comunque siamo pronti, abbiamo bisogno di tutti. La squadra che schiererò in campo è quella che secondo me è la più adeguata per batterli. Vogliamo dimostrare cosa possiamo fare, vogliamo alzare l’asticella e andare oltre. Abbiamo capito tante cose dopo la sconfitta di Genova».

