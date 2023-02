Palermo, Nedelcearu sarà a disposizione contro il Südtirol

Sospiro di sollievo per il tecnico rosanero Eugenio Corini e per tutto il Palermo, che a Bolzano potrà contare anche sull'apporto di Nedelcearu: bisognerà vedere a quel punto se rischiarlo o meno.

Il giocatore uscito in anticipo nell'ultimo match contro il Frosinone lunedì era stato sottoposto ad esami strumentali che avevano escluso complicazioni peggiori. Ieri il giocatore aveva svolto un lavoro differenziato dopo la distorsione al ginocchio e oggi - comunica il club rosanero - il centrale rumeno ha lavorato regolarmente in gruppo. Non è certa la sua partecipazione alla gara di Bolzano anche in considerazione dei tre incontri ravvicinati che aspettano il Palermo che, dopo il Südtirol, incrocerà la Ternana martedì sera e di nuovo in trasferta poi il Pisa sabato 4 marzo.

Così come ieri, anche oggi lavoro differenziato programmato per Marconi e Valente. Il difensore rosanero aveva subito un infortunio un fastidio alla caviglia durante la gara contro i ciociari e per qualche minuto si è temuto che dovesse lasciare il campo. Poi il centrale ha stretto i denti ed ha concluso egregiamente la partita. Per l'esterno rosanero Nicola Valente invece allenamento differenziato è stato programmato solo per una affaticamento muscolare; entrambi i giocatori insomma non sembrano in dubbio per la trasferta di Bolzano dove Corini recupera anche i due squalificati Mateju e Segre. Il primo dovrebbe far coppia con Graves nel caso in cui Corini dovesse concedere un turno di riposo a Nedelcearu.

Se utilizzato al centro della difesa o da esterno destro basso, probabilmente è un dubbio che Corini si porterà per questi ultimi giorni pre gara. In casa Südtirol Bisoli deve fare i conti, oltre che con la squalifica del centrocampista Lunetta, anche con ben sette diffidati e dunque a rischio squalifica in caso di una nuova ammonizione. Ed a proposito di diffidati uno di questi è Belardinelli che nella gara di sabato scorso contro il Cosenza ha riportato un trauma al sacro-coccige, ma che lavora fittamente per tornare presto disponibile. Chi non ci sarà è invece Mazzocchi a causa di un problema all'adduttore destro; problemi al polpaccio sinistro per Casiraghi che si è sottoposto ad accertamenti strumentali. Il Palermo ha lavorato questo pomeriggio a Boccadifalco in vista della trasferta contro il Südtirol. Come recita il comunicato del club di viale del Fante, i rosanero hanno effettuato un lavoro di attivazione e sprint, sviluppi offensivi, un'esercitazione tattica sulla fase offensiva ed una partita a tema.

© Riproduzione riservata