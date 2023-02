Palermo in ansia per Nedelcearu: per lui esami strumentali al ginocchio

Ionut Nedelcearu sarà sottoposto ad esami strumentali domani dopo l'infortunio rimediato contro il Frosinone. Per il difensore rumeno il problema potrebbe essere più serio del previsto. Dopo qualche minuto, l'ex Crotone si è infatti toccato il ginocchio e il gioco è stato fermo per diversi minuti con lo staff medico del Palermo in campo a soccorrere il 26enne.

Quindi la sostituzione: dentro Graves e fuori proprio Nedelcearu al 16esimo del secondo tempo. Forse un problema ai legamenti del ginocchio, o solo una forte contusione. Di sicuro c'è molta preoccupazione. Anche lo stesso Corini in sala stampa ha esternato timore per le sue condizioni: "Se esce significa che il problema c'è, perchè lui di solito non molla mai e resta sempre in campo. Non nego che c'è una certa preoccupazione ma aspettiamo l'esito degli esami e poi vediamo".

Possibile tegola per l'allenatore bresciano, dunque, in vista del match delicatissimo contro il Sudtirol, in programma sabato 25 febbraio alle 14. Rientrerà però Mateju che ha scontato il turno di squalifica. Quindi potrebbe essere Graves, autore di un'ottima prestazione contro la capolista Frosinone, a prendere il posto di Nedelcearu. Sperano i tifosi, solo per la missione in Alto Adige. Anche se come detto il problema sembra più serio del previsto. In questa stagione il numero 18 ha collezionato 24 presenze e 2 assist. Dopo un inizio altalenante e di grande difficoltà, Nedelcearu è cresciuto alla distanza ed è diventato il perno difensivo di Corini

