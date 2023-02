Palermo, sospiro di sollievo per Nedelcearu: escluse lesioni a legamenti e menisco

Il Palermo tira un sospiro di sollievo. Ionut Nedelcearu, che nel corso della gara contro il Frosinone di sabato pomeriggio aveva rimediato un trauma distorsivo al ginocchio destro, si è sottoposto oggi ad indagini strumentali che hanno escluso lesioni legamentose e meniscali. Il calciatore ha comunque proseguito oggi la fisioterapia.

Ed è ripresa a Boccadifalco la preparazione della squadra in vista della prossima gara esterna in casa del Südtirol. La seduta è stata guidata dall'allenatore in seconda Salvatore Lanna, in sostituzione di Eugenio Corini impegnato a Coverciano per la 31esima edizione della Panchina d'Oro. I rosanero hanno svolto un lavoro di attivazione e mobilità, un lavoro aerobico, sviluppi offensivi e una partita a tema.

Anche il Südtirol si prepara alla sfida contro il Palermo. Bisoli dovrà certamente rinunciare a Lunetta, espulso nell'ultima gara a Cosenza e dovrà fare i conti con una squadra imbottita di diffidati, ben 7: Fiordilino, Belardinelli, Berra, Casiraghi, Celli, Pompetti, Tait.

© Riproduzione riservata