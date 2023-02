Palermo, le probabili formazioni della sfida col Frosinone: ipotesi Tutino dal primo minuto

Vigilia di Palermo-Frosinone e serpeggia curiosità per le scelte che farà Corini, il quale, probabilmente, si affiderà al danese Graves per sostituire Mateju sulla corsia di destra. E' verosimile, inoltre, che il tecnico rosanero stia pensando di giocarsi la carta Tutino, mandandolo in campo fin dal primo minuto. Se così sarà, Corini dovrà decidere se spostare Di Mariano a destra e sacrificare Valente. Non è esclusa anche la possibilità che Di Mariano per una partita possa restare in panchina, visto che è uno dei giocatori più utilizzati da inizio campionato.

I due allenatori del match, Corini e Grosso, sono amici ed ex compagni di squadra: per un giorno saranno avversari sulle rispettive panchine. Entrambi avranno defezioni tra i loro giocatori, legate a squalifiche o infortuni. Il tecnico rosanero dovrà fare a meno di Mateju e Segre squalificati e di Bettella infortunato, oltre ovviamente ai lungodegenti Stulac ed Elia. In casa ciociara, invece, è un'assenza di rilievo quella del capitano Lucioni; mentre Lulic è stato sottoposto ad intervento chirurgico e ne avrà per 5 o 6 mesi. Per il resto la formazione del Palermo dovrebbe essere già fatta, con Gomes che a Genova si è probabilmente ripreso la maglia da titolare a centrocampo e con Verre che sarà con molta probabilità confermato, vista anche la squalifica di Segre. In casa Frosinone, detto dell'assenza di Lucioni e Lulic (Rohden al suo posto), il dubbio per Grosso sarà se sostituire il capitano con il giovane Kalaj oppure affidarsi all'esperto polacco Szyminski, altro ex della partita oltre a Grosso e a Corini.

Queste le probabili formazioni:

Palermo (3-5-2): Pigliacelli; Graves, Nedelcearu, Marconi; Valente, Verre, Gomes, Saric, Sala; Tutino, Brunori.

Frosinone (4-3-3): Turati; Sampirisi, Szyminski, Ravanelli, Cotali; Rohden, Mazzitelli, Garritano; Insigne, Moro, Caso.

