Frosinone, l'ex rosanero Grosso: «Il 2018? Sfida solo in campo, Corini ottimo tecnico»

“La settimana l’abbiamo provata a vivere come sempre, sappiamo che ci aspetta un match di cartello con una cornice di pubblico bellissima e numerosa”. Tiene alto il livello di concentrazione Fabio Grosso alla vigilia del match contro il Palermo. Secondo l’allenatore del Frosinone ed ex terzino rosanero, la squadra di Corini ha tante armi che possono creare difficoltà: “Il Palermo ha diversi giocatori forti, inutile elencarli. Prima della sconfitta col Genoa veniva da 9 risultati utili, arriva da risultati altrettanto importanti in casa, ha battuto tante formazioni di testa. Conosco l’ambiente, so che verranno supportati e spinti da tantissima passione e queste sono tutte cose che conosciamo”.

Grosso vuole rimanere lontano dai fatti accaduti nel 2018: “La sfida la terrei nei margini di una gara di calcio. Poi c’è rivalità tra le tifoserie, io conosco entrambe le piazze, so quanto calore hanno e quanto tengono ai propri colori. Sono certo che rimarrà tutto circoscritto a quello che vedremo sul terreno di gioco”.

L’allenatore deve poi fare i conti con le numerose assenze in vista della trasferta in Sicilia: “Per questa partita non avremo Lucioni, un giocatore determinante per noi. Però abbiamo un gruppo valido e sono convinto che chi scenderà in campo saprà disputare una grande gara. Non avremo, oltre a Fabio (Lucioni, ndr), anche Bocic e purtroppo Lulic”. Grosso ha infine elogiato Corini e ribadito le difficoltà insite nel match: “Conosco Corini, un tecnico molto intelligente e con grandi qualità. Le insidie sono tantissime, proprio per questo sarà una partita stimolante nella quale proveremo a mettere sul campo le nostre caratteristiche per ottenere un ottimo risultato come proviamo a fare ovunque”.

© Riproduzione riservata