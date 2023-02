Palermo, Corini al test Frosinone: «Avversario ostico ma la nostra maglia pesa tanto»

«C'è sicuramente l'idea di far partire Tutino titolare. Buttaro non gioca da diversi mesi e si è allenato poco mentre Graves è pronto». Corini traccia la sua idea sulle scelte di formazione in vista del match contro il Frosinone. «Il nostro obiettivo - spiega l'allenatore - è costruire una squadra equilibrata per metterli in difficoltà. Sceglierò chi sta meglio atleticamente».

Sarà il campo a dire se lo stato di forma dei rosanero e le scelte del tecnico possano davvero fare la differenza contro una squadra in salute e che sta dominando il campionato: «Il Frosinone sta facendo una stagione incredibile, lo dimostrano le 6 vittorie consecutive. E devo fare i miei complimenti a Fabio Grosso, che fa un ottimo lavoro dallo scorso anno. Hanno punte esterne veloci e tecniche, giocatori importanti».

La sconfitta di Genova ha lasciato l'amaro in bocca come sottolinea lo stesso Corini: «Siamo arrabbiati per la sconfitta contro il Genoa. Volevamo e potevamo portare a casa un risultato diverso, ma dobbiamo ancora lavorare per essere una squadra solida. La prestazione è stata buona, ma il risultato non è arrivato».

L'apporto dei tifosi che riempiranno il Barbera è certamente un'arma in più per il Palermo: «Abbiamo un avversario molto difficile davanti a noi, ma dobbiamo andare oltre i nostri limiti sapendo di giocare in uno stadio pieno. Proprio per questo dobbiamo fare una buona partita. La nostra maglia pesa tanto". E pesa anche il ricordo di quella gara del 2018 a Frosinone, quando il Palermo si giocava la serie A: «La nostra forza deve essere batterli senza considerare che sia una rivincita. I tifosi la sentono in modo particolare ma dobbiamo essere lucidi e capire che per batterli bisognare faticare molto».

Palermo-Frosinone, i convocati di Corini

Sono 23 i convocati da parte di Corini per il match contro il Frosinone. Ecco di seguito l'elenco completo: 1 Grotta, 2 Graves, 3 Sala, 4 Orihuela, 5 Gomes, 7 Tutino, 9 Brunori, 10 Di Mariano, 11 Masciangelo, 12 Massolo, 14 Broh, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 19 Vido, 21 Damiani, 22 Pigliacelli , 25 Buttaro, 26 Verre, 27 Soleri, 28 Saric, 30 Valente , 31 Aurelio, 79 Lancini.

© Riproduzione riservata