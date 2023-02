Palermo-Frosinone: come vedere la partita in tv e streaming, notizie in tempo reale su Gds.it e Tgs

Per Palermo-Frosinone il Barbera domani pomeriggio si prepara a registrare il record stagionale stabilito contro la Reggina due settimane fa. Ma per chi non potrà presenziare domani pomeriggio alle 14.00 per il sesto turno di ritorno del Campionato di Serie B, anche questa settimana, le alternative non sono poche.

L’offerta televisiva prevede che la gara sarà trasmessa da Sky, Dazn e Helkbiz Live. Sky Sport canale 252 (telecronaca di Dario Massara) oppure in streaming su Sky Go o sull’App NOW Tv, tablet, pc e cellulari. Dazn (telecronaca di Riccardo Mancini) trasmetterà la partita che potrà essere vista tramite app presente sulle Smart Tv o in streaming su tablet, pc e cellulari.

Ovviamente ci sarà anche la diretta sul sito gds.it con tutti gli aggiornamenti e la trasmissione Tgs Studio Stadio. Una gara molto attesa non soltanto per gli episodi del 2018 ma anche perché ha un valore importante per la classifica del Palermo che nelle ultime settimane è riuscito ad acciuffare la zona play-off, nonostante la battuta di arresto di Genova.

Al Barbera scende la capolista Frosinone accompagnata da numeri importanti e dunque la squadra di Corini avrà bisogno dell'affetto e del sostegno di tutta la sua gente. Per tutti coloro che non saranno al Barbera o comunque non vivono in città, al solito molto ampia l'offerta per assistere al match.

