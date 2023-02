Palermo-Frosinone, contro la capolista i rosanero puntano sul "fattore casa"

Fattore casa: ciò che il Palermo è chiamato a sfruttare al massimo delle sue possibilità. Questa volta contro il Frosinone, capolista della serie B a quota 54 punti. Al Renzo Barbera i rosanero non perdono dal 27 novembre, quando il Venezia si impose per 0-1. Una sconfitta meritata ma viziata da un gol annullato a Nedelcearu, assolutamente regolare.

Solo 3 ko nel proprio stadio: contro l'Ascoli alla 3^ giornata, il Sudtirol alla 7^ e il Venezia alla 14^. Poi lo score dice 6 vittorie e 3 pareggi. Successi contro Perugia, Parma, Cagliari, Bari, Reggina e Genoa e segni "x" con Pisa, Cittadella e Como. Questi ultimi con il risultato di 0-0. Un totale di 21 punti conquistati al Renzo Barbera sui 34 totali.

Oggi, secondo la classifica stilata da Transfermarket, i siciliani sarebbero al 6° posto se si giocasse solo in viale del Fante. 14 inoltre le reti realizzate e 10 quelle subite. Un bottino tra i più ricchi di tutta la serie B.

Numeri importanti, che lasciano ben sperare in vista della gara contro il Frosinone. Che invece, fuori casa, conta le uniche sconfitte in campionato che in totale sono 4, insieme a 1 pareggio. Comunque nessuno ha fatto meglio dei laziali, anche in termini di reti realizzate lontano dallo Stirpe: ben 18. E nessuno subisce meno fuori casa, come manifesta il 10 sulla casella delle reti incassate. In totale, i punti conquistati in trasferta sono 22 sui 54 complessivi. Una squadra tosta, ma il Palermo in casa ha battuto tutte le big del campionato e non vuole fermarsi adesso. Forte, dell'appoggio del suo pubblico (già 6500 biglietti venduti).

