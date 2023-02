Il Palermo batte la Reggina 2-1 di rigore. La gara minuto per minuto

52' Finisce qui! Triplice fischio al Barbera. Il Palermo vince e si porta a quota 34 punti in classifica. Nono risultato utile di fila.

51' Resta giù Marconi, partita infinita al Barbera. La Reggina aveva calciato l'ultima palla della disperazione.

51' Cartelino giallo per Sala, ultimo minuto d'orologio

50' Tutino guadagna angolo, passano i minuti al Barbera. Palermo vicinissimo alla vittoria.

49' Il Palermo non si ferma, attacca ancora. Calcio d'angolo.

48' Sbaglia tiro di rigore Tutino, incredibile al Barbera. Destro debole del napoletano e Contini para alla sua sinistra.

47' Calcio di rigore! Il Palermo ha la palla del 3-1.

45' Cartellino rosso per Majer che era già ammonito. In 10 uomini la Reggina. Fallo duro su Tutino.

44' Ancora un fallo, questa volta su Tutino. Ancora minuti che passano. Staff medico in campo per il napoletano.

42' Fallo su Saric, ammonito Bouah. Guadagna minuti il Palermo.

41' Possesso Reggina, soffre il Palermo

40' Cambio nel Palermo: esce Valente ed entra Graves.

39' A testa bassa la Reggina, che torna di nuovo ad attaccare. Che partita clamorosa al Barbera. Sempre 2-1 il risultato.

37' Soleri! Gol clamoroso del Palermo di testa. 2-1 al Barbera. Pazzesca frustata di testa dell'attaccante ex Padova.

35' Cross in mezzo di Tutino, grande intervento della retriguardia avversaria.

32' Che occasione per il Palermo: destro a giro di Tutino e palla fuori di un soffio.

31' Cambi nel Palermo: escono Brunori e Di Mariano ed entrano Soleri e Tutino.

30' Gol della Reggina! rete di Gagliolo su assist di Rivas. 1-1 al Barbera. Cantano ancora i tifosi.

28' Resta giù Brunori dopo la grande occasione: forse crampi per il numero 9.

27' Che occasione per il Palermo! Due contro due in contropiede con Brunori che serve Di Mariano. Il 10 calcia alto.

26' Destro dal limite di Terranova, palla larga. Sempre 1-0 il risultato al Barbera.

25' Fallo di Verre e calcio di punizione per gli ospiti. A testa bassa ora la Reggina alla ricerca del gol del pareggio.

24' Resta giù Gagliolo a centro area, forse un check al Var. Check over, si gioca.

23' Secondo giro dalla bandierina, pressa la Reggina ora. Fischi di paura al Barbera.

22' Calcio d'angolo per la Reggina: torna a spingere la squadra calabrese.

21' Sbaglia il passaggio Di Mariano dopo 20 metri palla al piede.

20' Fuorigioco di Ceccarelli, calcio di punizione per il Palermo.

19' Fallo su Saric evidente, lascia correre l'arbitr

18' Cambio nel Palermo: entra Borh ed esce Damiani.

17' Gioco fermo con Damiani a terra dopo uno scontro di gioco.

16' Cambio nella Reggina: esce Menez ed entra Stelec. Fuori anche Canotto e dentro Ceccarelli.

15' Pressa bene il Palermo: non trova sbocchi la squadra di Inzaghi. Ancora 1-0 il risultato, decide Brunori.

12' Che occasione per il Palermo: situazione di 3 contro 1 con Brunori che sbaglia il passaggio decisivo. Monumentale chance per i rosanero.

11' Verre ammonito per un fallo su Crisetig: calcio di punizione per gli ospiti.

10' Brunori si immola contro tutta la difesa avversaria e non guadagna un calcio d'angolo che sembrava potesse esserci. Rumoreggia la Curva Nord.

8' Prova il sinistro Valente: telefonata la conclusione.

7' Fallo su Saric, protesta Inzaghi dalla panchina. Furibondo l'ex attaccante del Milan.

5' Cross in mezzo di Di Chiara ma il terzino non era riuscito a tenere il pallone in campo. Rimessa dal fondo per i rosanero.

4' Mateju in scivolata sulle gambe di Rivas, sarà rimessa dal fondo per Pigliacelli.

3' Adesso il pubblico di casa è una bolgia ad ogni azione dei rosanero.

2' Gol di Brunori! Il Palermo è in vantaggio al Barbera. Rosanero in vantaggio, tutti sulla panchina ad abbracciare Corini. Spiazzato Contini.

1' Calcio di rigore per il Palermo! Brunori viene steso giù in area e l'arbitro non ha avuto dubbi ad indicare il dischetto.

Corini opera il primo cambio: Verre per Segre a centrocampo

Ricomincia la partita

45' Finisce senza recupero il primo tempo di Palermo-Reggina. 0-0 il Parziale al Barbera. Meglio il Palermo nei primi 20', poi è salita in cattedra la squadra di Inzaghi.

45' Fallo in attacco su Marconi, Pigliacelli lancerà lungo.

44' Calcio d'angolo per gli ospiti che chiudono in attacco questi primi 45'.

42' Cross di Rivas e parata facile di Pigliacelli.

39' Guadagna un buon fallo Di Mariano, calcio di punizione per il Palermo.

38' Rimessa laterale per i padroni di casa, che vogliono chiudere in avanti questo primo tempo.

36' Non spinge più il Palermo in questa fase della gara, lascia l'iniziativa alla Reggina che però non punge.

35' Riparte pericolosamente la Reggina in una situazione di 3 contro 2, ci mette una pezza Mateju.

34' Calcio d'angolo per il Palermo: se lo è guadagnato Brunori dalla sinistra.

33' Nulla di fatto: la Reggina tiene palla ma è un possesso sterile. Ben messo in campo il Palermo.

31' Trema il Palermo su situazione di calcio d'angolo ma l'arbitro ha segnalato un fuorigioco.

30' Si addormenta per un attimo Nedelcearu, richiamato dal pubblico. Rivas stava per arrivare sul pallone ma il romeno in scivolato ha rimediato. Ancora 0-0 al Barbera.

27' Fase di stallo del match dopo una grande intensità nei primi 20 minuti.

24' Manovra la Reggina nella propria metacampo, pressa poco il Palermo.

22' Di Mariano steso giù: non c'è nulla per l'arbitro. Rumoreggia il pubblico.

20' Occasione per la Reggina: destro alto di Majer dal limite dell'area di rigore dopo un'azione tutta in velocità.

19' Destro alto di pochissimo: Valente vicino al vantaggio.

18' Calcio di punizione per i rosanero per un fallo di Majer (già ammonito) su Saric. Sul punto di battuta Valente e Brunori.

17' Destro potente di Valente ma troppo centrale, spinge fortissimo il Palermo adesso. Saric straripante a centrocampo.

16' Calcio d'angolo per la Reggina, fischi del Barbera.

15' Destro di Rivas centrale: blocca facile Pigliacelli.

14' Calcio di punizione per la Reggina dal cerchio di centrocampo: fallo di Brunori.

13' Destro di Damiani alto di poco. Ma è un ottimo Palermo in questo primo quarto di gioco scarso.

12' Saric fa tunnel a Majer e guadagna calcio di punizione.

11' Cross insidiosissimo di Valente: esce bene Contini e fa suo il pallone.

9' Prova col destro Crisetig, destro svirgolato. Rimessa dal fondo per Pigliacelli.

8' Perde palla la Reggina che ora sta un po' schiacciando il Palermo: boato del pubblico di casa.

7' Dopo un buon inizio del Palermo, ora è la Reggina a manovrare il pallone. Copre bene comunque la retroguardia rosanero.

6' Beccato in fuorigioco Valente sul lancio di Saric. Sempre 0-0 al Barbera tra Palermo e Reggina.

5' Calcio di punizione per il Palermo: steso giù Segre. Partito benissimo il Palermo.

3' Riparte Di Mariano in contropiede. Il numero 10 steso giù da Majer che si becca il primo cartellino giallo del match.

2' Calcio d'angolo per la Reggina, spinge la squadra di Inzaghi.

1' Parte subito forte il Palermo con Brunori che calcia verso la porta ma è stato beccato in fuorigioco. Attacca da sinistra a destra in questo primo la squadra di Corini.

Comincia la partita

Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-Reggina, valevole per la 23a giornata del Campionato Serie BKT, in programma alle ore 16:15.

PALERMO (3-5-2): 22 Pigliacelli; 37 Mateju, 18 Nedelcearu, 15 Marconi; 30 Valente, 8 Segre, 21 Damiani, 28 Saric, 3 Sala; 9 Brunori (cap.), 10 Di Mariano.

A disposizione: 1 Grotta, 12 Massolo, 2 Jensen, 4 Orihuela, 7 Tutino, 14 Broh, 25 Buttaro, 26 Verre, 27 Soleri, 31 Aurelio.

Allenatore: Corini.

REGGINA (4-3-3): 1 Contini; 27 Pierozzi, 3 Cionek, 28 Gagliolo, 17 Di Chiara; 37 Majer, 8 Crisetig, 94 Liotti; 31 Canotto, 7 Menez, 99 Rivas.

A disposizione: 12 Aglietti, 22 Colombi, 6 Loiacono, 9 Gori, 11 Cicerelli, 13 Bouah, 19 Strelec, 24 Terranova, 25 Lombardi, 38 Bondo.

Allenatore: Inzaghi.

© Riproduzione riservata