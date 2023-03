Reggina, rischio penalizzazione: guai in vista per una delle candidate ai playoff

C'è molta preoccupazione a Reggio Calabria per i problemi che stanno investendo la Reggina calcio. La Procura federale, infatti, nella giornata di ieri ha trasmesso gli atti di conclusione delle indagini riguardanti il club amaranto, relativamente al mancato pagamento degli stipendi dei tesserati di novembre e dicembre 2022 che andavano versati entro il 16 febbraio insieme alle ritenute Irpef.

La Reggina avrà adesso cinque giorni di tempo per presentare la sua difesa, prima che vengano prese le ultime decisioni.

Anche in campo per i calabresi è crisi nera. L'ultima sconfitta, l'ennesima, è arrivata da Cagliari, dove gli amaranto sono stati sconfitti per 4 a 0. Nonostante ció, i calabresi si trovano appaiati in classifica col Palermo a 42 punti, in zona playoff, con una gara in meno da disputare.

Il comunicato della Reggina: "Stipendi pagati con regolarità"

"Riguardo alle notizie relative al mancato pagamento degli emolumenti, la Reggina comunica che i propri tesserati ricevono il pagamento con regolarità e puntualità. Il club ha svolto le sue attività in ossequio e doveroso rispetto dei provvedimenti resi dal Tribunale di Reggio Calabria".

