Reggina, emergenza a centrocampo contro il Palermo: fuori Fabbian, a rischio Hernani

Dopo la sconfitta contro il Sudtirol, la Reggina è tornata da due giorni a lavorare in vista del match contro il Palermo, valido per la 23^ giornata del campionato di Serie B. Contro la squadra di Corini, Inzaghi dovrà fare a meno di due pedine fondamentali a centrocampo. Si tratta di Fabbian ed Hernani. Il primo squalificato dal Giudice Sportivo per un turno mentre il secondo alle prese con un infortunio di natura fisica. Lo staff medico sta facendo il possibile per recuperarlo prima dell'importantissima sfida del Berbera ma la sua presenza è fortemente in dubbio.

La sua, così come quella (quasi certa) di Cionek: l'ex Palermo ha perso il padre e tornerà a Reggio Calabria solo a ridosso della trasferta in Sicilia. Così, Inzaghi potrebbe schierare subito il nuovo innesto del mercato di gennaio, Warren Bondo. Il centrocampista classe 2003 è arrivato da Monza in prestito e potrebbe fare coppia con Majer e Crisetig in mediana. In difesa, provvidenziale anche l'arrivo di Terranova nell'ultimo giorno di calciomercato. Vista l'emergenza, potrebbe fare il suo esordio già domenica in coppia con Loiacono e Gagliolo.

Quest'ultimo favorito su Cionek che potrebbe andare al massimo in panchina. Tra gli ultimi arrivati c'è anche Strelec, che potrebbe già essere buttato in campo da Inzaghi vista l'assenza pesante di Ricci. E fare coppia con Menez, che potrebbe partire titolare. Ieri, intanto, il presidente della Reggina, Marcello Cardona, ha salutato in allenamento i nuovi arrivati e dato loro il benvenuto. A Palermo la Reggina arriverà con gli uomini contati e con delle assenze pesanti, dunque. Ma soprattutto reduce da una sconfitta pesante in trasferta contro gli altoatesini del Sudtirol, sorpresa di questo campionato (neopromossa). E al termine, di un calciomercato senza troppi rumori con soli tre acquisti e un'operazione sfumata all'ultimo: quella di Ionita che alla fine è andato al Monza, dal Pisa.

