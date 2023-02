Palermo-Reggina, via alla vendita dei biglietti per i tifosi rosanero: possibili limitazioni per gli ospiti

In mattinata ok alla vendita dei biglietti per i tifosi rosanero: i calabresi invece dovranno aspettare ulteriormente.

Palermo-Reggina in programma domenica pomeriggio alle 16:15 allo stadio Renzo Barbera non è una di quelle partite che le autorità preposte ritengono tranquille. L'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive (Onms) infatti ha posto l'attenzione sul match fra i rosanero ed i calabresi e alla fine ha demandato la decisione al Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive.

Tuttavia nel comunicato si legge anche che il sì rinvia al Comitato per eventuali provvedimenti interdittivi, quindi restrittivi. Ciò significa che con molta probabilità ci saranno diverse limitazioni per i tifosi calabresi che domenica pomeriggio volessero seguire la loro squadra nella trasferta al Barbera. Oggi è giovedì ed ancora non si hanno notizie certe o chiarezza su cosa succederà per la partita di domenica pomeriggio. E anche i tifosi palermitani hanno dovuto aspettare eventuali decisioni, visto che finora l’acquisto dei biglietti è stato consentito solo ai possessori della SiamoAquile Card la carta fedeltà del club rosanero.

La novità però è che il club rosanero questa mattina metterà in vendita i tagliandi per i propri tifosi per far sì che possano assistere e riempire il Barbera in occasione di questa sfida delicata per la squadra di Corini. Nelle prossime ore infatti via alla vendita, in attesa di decisioni che riguardino invece i tifosi ospiti. Anche all'andata Reggina-Palermo fu sorvegliata speciale dalle autorità competenti, una rivalità accesa fra le due tifoserie, in tutte le categorie in cui le due squadre si sono incontrate.

