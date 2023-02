Palermo, buone notizie per Corini: Marconi e Gomes si allenano in gruppo

Nella seduta pomeridiana a Boccadifalco intensi lavori di attivazione e sprint, esercitazioni tattiche sulla fase offensiva ed una partita a tema. Ivan Marconi e Claudio Gomes hanno lavorato in gruppo. Differenziato programmato, invece, per Jacopo Segre. Ancora assente, a causa di uno stato febbrile, Samuele Massolo.

Dunque prosegue la marcia di avvicinamento delle squadre in vista della gara che andrà in scena domenica pomeriggio alle 16.15 allo stadio Barbera. Palermo e Reggina seguono con regolarità il programma settimanale in vista del match importante che vedrà ancora una volta le due squadre fronteggiarsi in serie B, dopo averlo fatto in diverse categorie. Il Palermo di Corini arriva alla partita forte del successo di Ascoli e di una imbattibilità che va avanti dall’ultimo match casalingo contro il Venezia. La Reggina ha dalla sua parte una rendimento esterno davvero ragguardevole con sei vittorie e un pareggio.

La metà dei punti conquistati infatti, la squadra di Inzaghi li ha ottenuti proprio in trasferta. In casa Reggina tante assenze in vista della trasferta di domenica a Palermo, e centrocampo da reinventare: sono fuori Camporese, Ricci, Hernani, oltre allo squalificato Fabbian.

Al Sant’Agata, campo di allenamento degli amaranto, non si è visto l’ex Cionek, colpito dal lutto per la scomparsa del padre. In casa Palermo invece Corini deve fare a meno di Bettella, che resterà fuori almeno per tre-quattro settimane, oltre ai lungodegenti Elia e Stulac. Ma il tecnico rosanero potrà contare sull’apporto dei tanti volti nuovi giunti in questa finestra invernale di mercato appena conclusa.

