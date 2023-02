Palermo-Reggina, c'è l'ipotesi Tutino: ecco le probabili formazioni

Corini potrebbe ripartire da Tutino o continuare con l’undici iniziale che nelle ultime settimane sta facendo tanto bene. Gara di cartello quella in programma domenica pomeriggio alle 16:15 allo stadio Renzo Barbera dove sarà di scena la Reggina di Pippo Inzaghi terza forza del campionato e una delle maggiori rivelazioni del torneo cadetto.

Una gara che sembra stimolare l'entusiasmo della tifoseria, visto che ieri dopo poche ore dalla messa in vendita dei biglietti già 5.000 fans rosanero avevano acquistato il tagliando per assistere alla partita. Entrambe le squadre arrivano con qualche defezione: nel Palermo c'è da valutare la situazione di Segre, ma Corini sa già che dovrà rinunciare a Gomes e Bettella oltre ai lungodegenti Elia e Stulac.

Anche in casa Reggina Inzaghi fa la conta degli infortunati e al Barbera scenderà in campo una squadra in emergenza. Diversi gli infortuni ai quali si aggiunge la squalifica di Fabbian. In dubbio sono Ricci, Camporese ed Hernani. L’ex rosanero Cionek è rientrato da poco dopo il lutto per la morte del padre e sarà valutato poco prima della gara. L'ultimo arrivato Terranova si candida dunque per una maglia mentre a centrocampo sarà ballottaggio tra Viotti e Bondo.

Nel Palermo sarà interessante capire se Corini vorrà dare spazio a Tutino fin dal primo minuto affiancandolo a Brunori oppure se si andrà avanti con il consueto 4-3-3 con il possibile debutto di Verre al posto di Segre che si è allenato a singhiozzo in questa settimana.

Palermo-Reggina, le probabili formazioni

Palermo (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi, Sala; Verre, Damiani, Saric; Valente, Brunori, Di Mariano.

Reggina (4-3-3): Contini; Pierozzi, Terranova, Gagliolo, Di Chiara; Liotti, Crisetig, Majer; Canotto, Menez, Rivas.

