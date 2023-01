Palermo-Reggina è uno scontro promozione: i precedenti tra le due squadre

Big match domenica pomeriggio al Barbera tra Palermo e Reggina. Uno scontro che adesso con cognizione di causa, dopo la vittoria dei rosanero ad Ascoli, può definirsi un match promozione. Le due squadre sono separate da 8 punti ed è per questo che la gara acquista una sapore particolare sia per i rosanero, che possono guadagnare ulteriori punti e continuare la loro striscia di imbattibilità, sia per la Reggina di Pippo Inzaghi che ha necessità di dare continuità soprattutto in trasferta dove spesso il suo rendimento è stato balbettante.

Palermo - Reggina a buon diritto si può definire un classico del calcio meridionale, le due squadre si sono incontrate in tutte le categorie, dalla A alla C, compresa anche per la Coppa Italia. L’ultima sfida tra le due squadre del sud disputata al Barbera risale al lontano aprile del 2014. In quell’occasione i rosanero, allenati da Iachini, vinsero 1-0 grazie alla rete di Paulo Dybala. Due giornate dopo quella vittoria il Palermo festeggiò con largo anticipo, sul campo del Novara, la promozione ed il ritorno in Serie A.

Complessivamente sono 39 le gare disputate fra le due squadre, gare in cui il Palermo ha vinto per 13 volte e la Reggina per otto; 17 i pareggi totali.

Venti le gare disputate al Barbera che hanno visto il Palermo prevalere per 11 volte, 5 volte pareggiare e quattro volte la gara è finita con il successo dei calabresi. A Reggio Calabria invece 4 vittorie per la Reggina, 13 pareggi e 2 per i rosanero. Il successo più eclatante della formazione dello stretto risale alla stagione 1995-96 quando alla quindicesima giornata in serie B gli amaranto si imposero per 4 a 0 davanti al pubblico palermitano.

