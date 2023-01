Palermo, Corini carica i suoi: «Spingere di più per fare la differenza in campionato»

"Quando l’onda è positiva devi spingere ancora di più, l’ho detto ai giocatori. È un campionato dove la differenza la faranno i particolari, non ci siamo fatti distrarre dal mercato o da qualche defezione di troppo". Resta concentrato sull'obiettivo Corini in conferenza stampa, alla vigilia del match contro l'Ascoli. Sulla questione infortunati l'allenatore ha fatto poi chiarezza: Gomes Sta lavorando, servono ancora un paio di settimane per rivederlo in partita. Stulac? Oggi è difficile capire quando tornerà, dipende dalla terapia. Sicuramente non sono tempi brevi. Mi dispiace per Bettella. È stato fondamentale, purtroppo ha subito un infortunio, fortunatamente non è così grave, speriamo di recuperarlo in due/tre partite. Sta crescendo Orihuela, abbiamo recuperato Buttaro, c’è Lancini. Abbiamo risorse interne importanti, tutti sono pronti per fare una grande partita ad Ascoli". Capitolo calciomercato.

Corini non si è sbilanciato troppo su Verre, mentre ha anticipato altri due colpi in entrata nel reparto difensivo: "Verre Ancora non è ufficiale, poi ne parlerò in maniera diffusa. Se ufficializziamo di pomeriggio viene con noi ad Ascoli, aspettiamo l’ultimo passaggio burocratico. Ci sarà tempo per parlarne. Dal calciomercato serve un’alternativa a sinistra e un altro difensore, la società sta lavorando”.

Corini è poi tornato sull'approccio sbagliato a Perugia e ha insistito sulle difficoltà del match che attende i suoi ragazzi: "Si lavora sempre per superare le difficoltà, affinché non si ripropongano. L’approccio di Perugia non è stato corretto, abbiamo fato due errori che hanno condizionato la partita. Siamo stati bravi a rimanere dentro la gara, poi abbiamo reagito. L’Ascoli ha grande carattere e voglia. Nel girone di ritorno ogni punto pesa di più, loro sono stati nella parte sinistra della classifica e si è rinforzata nel calciomercato. L’ambiente è caldo, dobbiamo stare molto attenti". Poi il tecnico ha concluso: "Il gruppo si è formato, ho avuto la certezza nel ritiro di Roma. Quando crei un’identità così forte è più facile anche per chi arriva, troveranno terreno fertile come l’ho trovato io quando sono arrivato mesi fa".

