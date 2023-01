Palermo, altra tegola per Corini: Bettella in dubbio per il match contro l'Ascoli

Il Palermo si è allenato questa mattina a Boccadifalco in vista del match contro l'Ascoli in programma sabato alle 14. Un torello, una partita a tema e un'esercitazione tattica sulla fase difensiva per i ragazzi di Eugenio Corini. L'allenatore bresciano lavora con un organico ridotto all'osso, in attesa di rinforzi dal mercato. Ad Ascoli, ad esempio, dovrebbero partire in 16 (se Verre si aggregherà da subito al gruppo).

E Corini dovrà fare i conti, da questa mattina, anche con l'indisponibilità di Davide Bettella, che sarà comunque in dubbio fino all'ultimo per il match contro i bianconeri. Si legge infatti in un comunicato pubblicato dal Palermo che "Davide Bettella è stato sottoposto dai consulenti della società rosanero, il professor Cimino e professor Iovane, ad indagini strumentali, che hanno evidenziato una distrazione al muscolo soleo della gamba sinistra. Il difensore ha già iniziato il percorso rabilitativo del caso". Se il difensore ex Monza è in dubbio, non ci sarà sicuramente Vido, ancora alle prese con le terapie. Gomes invece, dopo l'operazione alla mano, continua il percorso di riatletizzazione a parte. Ma il ragazzi ha comunque già da un paio di giorni iniziato di nuovo con l'attività fisica.

