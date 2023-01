Palermo-Bari, come vedere la partita: su Gds.it informazioni in tempo reale

Palermo-Bari in programma venerdì sera alle 20.30 allo stadio Barbera aprirà la seconda giornata del campionato di Serie B. Un cosiddetto big match per i rosanero che incroceranno il temibile Bari del presidente De Laurentis, in piena zona promozione ed al quarto posto in classifica con i suoi 33 punti frutto, complessivamente, di otto vittorie, nove pareggi e 3 sole sconfitte

Ma è il rendimento esterno dei pugliesi a preoccupare i rosa nero visto che il Bari fuori dal San Nicola ha vinto cinque partite, pareggiate quattro ed ha raccolto una sola sconfitta a Frosinone nel mese di ottobre.

Gara delicata dunque per il Palermo che rischia di arrivare in condizioni di emergenza all'appuntamento viste la defezione di Gomes e l’affaticamento muscolare di Sala che ieri ha svolto un lavoro differenziato. Una gara che potrebbe richiamare tanto pubblico al Barbera visto che tradizionalmente la sfida con i rivali pugliesi è abbastanza sentita e attesa dalla tifoseria palermitana. Il Palermo come sappiamo può contare su uno zoccolo duro di 11mila abbonati e spera di fare un bel pienone anche fra chi dovrà acquistare il tagliando. Questo per avere dallo stadio una spinta importante contro una squadra temibile.

E sarà la prima di quattro sfide di cartello previste al Barbera da qui a fine febbraio: Bari, Reggina, Frosinone e Ternana. Per chi non avesse la possibilità di recarsi in viale del Fante e quindi anche per tutti coloro che vivono fuori Palermo, ecco la programmazione tv: - Streaming live e on demand su Dazn (con Dario Mastroianni e Stefan Schwoch) tramite l'apposita applicazione presente sulle Smart Tv sul Pc o su smartphone e tablet. Sul canale Sky Sport 251 oppure in streaming tramite le app Sky Go e Now TV.

In live streaming Palermo-Bari sarà trasmessa anche da Helbizlive sempre attraverso l'applicazione scaricabile su tutti i dispositivi Smart e PC. Ovviamente ci sarà la diretta sul sito gds.it con tutti gli aggiornamenti e la trasmissione Tgs Studio Stadio.

