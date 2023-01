Il Bari prossimo avversario del Palermo: una corazzata fuori casa, un solo ko

Il Palermo lavora a pieno ritmo in vista del prossimo impegno casalingo, che questa settima si giocherà di venerdì sera al Barbera. L'avversario sarà ostico, ovvero quel Bari lanciatissimo dopo la netta vittoria sul Parma e che si è portato a soli tre punti dalla Reggina seconda, in attesa del match tra Genoa e Venezia.

I pugliesi hanno conquistato 10 punti nelle ultime cinque giornate e dopo un novembre balbettante hanno ripreso a correre. La squadra del presidente De Laurentiis è la meno battuta dell'intero torneo con appena tre sconfitte rimediate con Ascoli, Frosinone e Genoa.

Un solo ko esterno sul campo della capolista e rendimento in trasferta da prima della classe. Il Bari infatti ha conquistato 19 punti dei suoi 33 complessivi lontano dal San Nicola, frutto di cinque vittorie, quattro pareggi ed una sola sconfitta. L'ultima gara in cui la squadra di Mignani non ha raccolto punti in trasferta è lontana nel tempo e si colloca nel mese di ottobre quando i galletti pugliesi persero sul campo dei ciociari frusinati.

Insomma, un avversario più che temibile e che in trasferta punta a fare propria la partita senza eccessivi tatticismi potendo contare su un organico di tutto rispetto e con la ciliegina del bomber Cheddira, capocannoniere del torneo tallonato dal rosanero Brunori.

