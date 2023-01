Contro il Bari i rosanero perdono Gomes: frattura alle ossa della mano, finirà in sala operatoria

Piove sul bagnato in casa Palermo e non per i risultati quanto per gli infortuni che caratterizzano e affliggono i giocatori rosanero. Dopo aver perso Elia per l'intero campionato, con Buttaro alle prese con un problema alla caviglia ormai da lungo tempo, con Stulac che ha probabilmente finito la stagione, ora anche la frattura scomposta delle ossa della mano sinistra per Gomes. Come recita il comunicato ufficiale del club rosanero il giovane centrocampista proveniente dalla casa madre del Manchester City nella gara contro il Perugia ha subito un infortunio e la successiva frattura pluriframmentaria scomposta del terzo e del quarto metacarpo della mano sinistra.

In sostanza Gomes ha subito la rottura di due ossa della mano, incidenti frequenti nel mondo dello sport e anche nel calcio. Un incidente di questo tipo, senza frattura, potrebbe risolversi senza la necessità di dover andare sotto i ferri. Ma come recita il comunicato del club, si tratta di frattura pluriframmentaria scomposta e dunque il calciatore dovrà essere operato presso il reparto di Ortopedia dell'ospedale Villa Sofia di Palermo, dal dottore Massimiliano Mosca. Il giocatore dovrebbe restare lontano dai campi di calcio almeno per 4 settimane.

Restando invece al calcio giocato, il Palermo ha proseguito anche di pomeriggio la preparazione al Tenente Onorato di Boccadifalco in vista del match di venerdì sera nell’anticipo delle 20.30 al Barbera contro il lanciatissimo Bari. I giocatori rosanero hanno effettuato lavori di attivazione e mobilità, possesso palla ed una partitella a tema.

