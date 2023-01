Dopo il pari di Perugia il Palermo torna subito al lavoro a Boccadifalco

Palermo subito in campo nonostante la gara in terra Umbra sia terminata da meno di 24 ore. Dopo l'importante pareggio ottenuto in trasferta sul campo del Perugia, la squadra si è rimessa subito al lavoro da questa mattina.

Pareggio importante perché dà continuità ai risultati positivi, ma soprattutto perché ottenuto in rimonta, con i rosanero sotto di due gol ma mai rassegnati a perdere la partita. Dopo l'incontro Il Palermo ha fatto rientro in città su un volo privato cosa che ha consentito a Corini di programmare una seduta di allenamento per questa mattina. I rosanero infatti, come riportato dal bollettino del sito ufficiale, questa mattina si sono ritrovati al campo di Boccadifalco per iniziare a preparare la gara in programma venerdì sera alle 20.30 contro il Bari che ieri ha vinto largamente contro il Parma.

Programma di recovery tra palestra e fisioterapia, si legge sul comunicato, per i calciatori che ieri a Perugia hanno disputato più di 45 minuti di gioco. Il resto del gruppo ha svolto un'attivazione tecnica, esercitazioni tattiche su situazioni offensive ed una partita a tema.

