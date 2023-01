Perugia - Palermo, le probabili formazioni: a centrocampo riconferma per Sala

Si ritorna in campo, e si riprende dal girone di ritorno. Al Curi di Perugia, domani alle 14, i rosanero affrontano gli umbri di Castori, reduci da un trend positivo nelle ultime settimane che ha permesso ai biancorossi di allontanarsi dall’ultima posizione, occupata per diversi mesi.

Corini dalla sua andrà verso la riconferma di un modulo che sembra aver trovato i suoi giusti interpreti, specie dopo le ultime prestazioni positive. In difesa si riparte dalla conferma di Pigliacelli tra i pali, con Mateju a destra, Marconi centrosinistra e Nedelcearu al centro. A centrocampo si va verso la riconferma di Sala a sinistra e Valente a destra, con Segre, Gomes e Broh nella fascia centrale. Improbabile ad oggi l’utilizzo dal primo minuto di Saric. In attacco si punta sulla continuità e, in un certo senso, sulla certezza. Il tandem Di Mariano-Brunori è infatti una delle poche certezze di questo nuovo Palermo.

Queste le probabili formazioni di Perugia – Palermo, partita valida per la 20.a giornata della Serie B.

Perugia (3-5-2): Gori; Sgarbi, Curado, Dell’Orco; Casasola, Santoro, Bartolomei, Luperini, Lisi; Di Carmine, Olivieri.

Palermo (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi; Valente, Segre, Gomes, Broh, Sala; Brunori, Di Mariano.

