Palermo scatenato sul mercato: oltre a Tutino in arrivo anche Verre

Il Palermo è scatenato sul mercato. Dopo la trattativa ormai agli sgoccioli tra il club rosanero e Tutino del Parma, il fantasista, prossimo a sposare la causa dei siciliani, non sarà il solo. In arrivo c'è infatti anche Valerio Verre dalla Sampdoria.

La formula sarà quella del prestito con diritto di riscatto, la stessa che porterà anche il giocatore dei ducali alla corte di Eugenio Corini. Ma con il diritto che scatterà, in quel caso, con la promozione in Serie A.

Per Verre, in stagione, ben 16 presenze stagionali con la maglia della Sampdoria, mentre 2 sono i gettoni in Coppa Italia insieme ad 1 assist. Nei prossimi giorni il ragazzo è atteso in città per visite e firma.

Un doppio colpo importante, che dimostra la voglia della società di essere protagonista nel girone di ritorno. In entrata, sempre vivi i nomi di Molina del Monza (ai margini del progetto) e Martella della Ternana.

