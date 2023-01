Il Palermo in trasferta non è mai solo: oltre 750 tifosi in viaggio per Perugia

Le due vittorie consecutive, prima contro il Venezia in casa, poi contro il Benevento in trasferta, hanno riacceso un entusiasmo inatteso nella tifoseria di Perugia, squadra che domani affronterà i rosanero alle ore 14 al Curi. Situazione analoga, seppur diversa, anche in casa rosanero dove i ragazzi di Corini, dopo la sconfitta interna contro il Venezia lo scorso 11 novembre, hanno collezionato cinque risultati utili consecutivi: due vittorie e tre pareggi.

Nello stadio degli umbri, inaugurato nel 1975, sono in corso già da diverso tempo dei lavori per la realizzazione moderna di alcuni settori. Nel frattempo, i tifosi del grifo, hanno invitato tutta la città ad assistere al match contro il Palermo. E proprio per dare supporto ai biancorossi il gruppo Ultras Perugia attraverso un comunicato ufficiale ha lanciato un chiaro messaggio a tutti coloro i quali sono legati ai colori del club. Ma gli ospiti non son da meno e, come spesso dimostrato quest’anno, i supporter del Palermo non saranno pochi, anzi. Sarà la meta facilmente raggiungibile sia dal centro Italia che dal centro nord.

Sarà forse anche l’orario non scomodo, ma sicuramente gli oltre 750 presenti domani nello spicchio del settore ospiti del Curi, fanno capire ancora una volta che il Palermo, in trasferta, non è mai solo.

