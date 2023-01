Perugia-Palermo 1-0, la diretta. Segna Di Serio. Imbambolata la difesa rosanero

6' C'è Nasca al Var a controllare di nuovo il presunto fallo.

5' Atterrato Lisi in area e calcio di rigore per il Perugia: inizio da incubo per il Palermo. Gomes in scivolata atterra il giocatore del Perugia.

4' Cerca di dimenticare e resettare la squadra ospite, che manovra il pallone con i suoi centrali difensivi.

3' Incredulità nel settore ospiti per la clamorosa dormita della difesa rosanero. Al Curi è 1-0 per il Perugia.

2' Gol del Perugia: in vantaggio la squadra di Castori. Segna Di Serio. Imbambolata la difesa rosanero su una rimessa laterale.

1' Primo guizzo di Saric che viene steso giù: calcio di punizione per il Palermo dal cerchio di centrocampo.

Inizia la partita!

Queste le formazioni ufficiali della gara Perugia-Palermo, valevole per la 20a giornata del Campionato Serie Bkt, in programma oggi alle ore 14.

PERUGIA (3-5-2): 1 Gori; 97 Sgarbi, 21 Curado, 15 Dell’Orco (cap.); 24 Casasola, 25 Santoro, 16 Bartolomei, 13 Luperini, 23 Lisi; 11 Olivieri, 20 Di Serio.

A disposizione: 12 Furlan, 81 Abibi, 2 Rosi, 4 Iannoni, 5 Angella, 6 Vulikic, 9 Melchiorri, 10 Matos, 17 Paz, 18 Di Carmine, 28 Kouan, 33 Beghetto.

Allenatore: Castori.

PALERMO (3-5-2): 22 Pigliacelli; 37 Mateju, 18 Nedelcearu, 15 Marconi; 30 Valente, 8 Segre, 5 Gomes, 28 Saric, 3 Sala; 9 Brunori (cap.), 10 Di Mariano.

A disposizione: 1 Grotta, 12 Massolo, 4 Orihuela, 14 Broh, 19 Vido, 21 Damiani, 27 Soleri, 48 Bettella, 79 Lancini.

Allenatore: Corini.

