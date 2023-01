Stulac ancora fuori, a Perugia il Palermo può provare Orihuela

Poco più di venti giorni alla fine della finestra invernale del mercato di riparazione; 20 giorni in cui il Palermo deve provare a potenziare l'organico e continuare a sfoltire la rosa come chiesto dal tecnico Corini. L'opera di sfoltimento è già a buon punto e questa settimana dovrebbero lasciare il club anche Doda e Pierozzi con Lancini sempre fortemente in bilico.

Settimana importante perché potrebbe essere quella dell’arrivo in rosanero del terzino sinistro Paulo Azzi, proveniente dal Modena e rispetto a cui il Palermo sembra avere scavalcato la Salernitana. Quella dell'esterno sinistro è decisamente una priorità per il direttore sportivo Rinaudo viste le partenze di Devetak e Crivello, entrambi in prestito. Ed a proposito dei giocatori rosanero che hanno lasciato il club oggi Devetak, Accardi e Crivello sono stati schierati fin dal primo minuto rispettivamente da Viterbese, Piacenza e Padova, mentre è partito dalla panchina Floriano con la sua nuova squadra il Sangiuliano city. Risolto il problema della fascia sinistra, il Palermo si tufferà necessariamente per puntellare anche l'attacco e se dovesse partire Lancini non è da escludere un nuovo intervento in difesa.

Oggi giorno di riposo e da domani testa alla trasferta di Perugia dove sabato 14 gennaio alle ore 14:00 è in programma il match contro la squadra di Castori. Una partita in cui il tecnico Corini dovrà fare a meno di Buttaro e Stulac che ancora non si sono ripresi dai rispettivi infortuni e che anche durante il ritiro di Roma hanno svolto un lavoro diverso rispetto ai compagni, senza scendere mai in campo.

Una trasferta a cui Palermo arriva circondato da un sano ottimismo anche dopo la buona prova offerta in amichevole contro i ragazzi della Primavera della Viterbese, gara in cui vanno segnalati i quattro gol di Di Mariano e la tripletta di Brunori. Una trasferta in cui Corini potrebbe anche portare il nuovo arrivato il difensore uruguaiano Orihuela, se durante la settimana saranno state completate tutte le operazioni relative al transfert internazionale.

