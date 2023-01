Brutta tegola per il Palermo, Corini perde Stulac: per lo sloveno stagione finita

L’infortunio che Leo Stulac ha rimediato nell’ultimo match dell’anno era più grave del previsto. Il centrocampista sloveno, potrebbe aver finito qui la sua stagione.

Il Palermo perderà, presumibilmente fino ad aprile, il suo mediano ex Empoli. Il recupero è previsto infatti in 3-4 mesi, non prima. Ora cambieranno anche le dinamiche del mercato con Rinaudo che si butterà alla ricerca di un regista.

Preoccupano anche le condizioni di un altro infortunato, il difensore Buttaro: la sua ultime presenza risale al 23 ottobre, nel match casalingo col Cittadella. Dopodiché è partito con il resto del gruppo alla volta di Modena, ma alla vigilia della partita con gli emiliani è stato costretto ad alzare bandiera bianca, finendo in tribuna al Braglia mentre i compagni conquistavano la prima vittoria esterna di questa stagione. Un problema alla caviglia, che inizialmente sembrava risolto (tant’è che col Parma era rientrato tra i convocati, pur senza giocare) e che invece si è rivelato più grave del previsto. Talmente grave che da fine ottobre, di fatto, Buttaro non mette piede in campo. Il suo recupero resta un'incognita.

