Palermo, chiuso l'accordo per Devetak e De Rose va al Cesena

Il Palermo lavora sul mercato in uscita. Francesco De Rose ha trovato l’accordo per il trasferimento al Cesena a titolo definitivo. Rinaudo, direttore sportivo ad interim, sta lavorando dunque insieme a Zavagno per liberare slot a centrocampo.

Al momento, non decolla invece il mercato in entrata: sempre in stand-by la trattativa che porterebbe a Giacomo Caló del Genoa, in attesa che venga definito il nuovo allenatore. Francesco De Rose lascia quindi il capoluogo dopo due anni. Era arrivato a gennaio 2020, voluto fortemente da Boscaglia per portare esperienza a centrocampo.

Raggiungerà Mimmo Toscano, che lo aveva già allenato nel 2019 con la maglia della Reggina. In rosanero 41 presenze di cui 7 ai playoff e 1 in coppa. Capitano da quest’anno. Leadership indiscussa e carisma da vendere. Il 35enne lascia dunque la Sicilia dopo una fantastica promozione in Serie B. Per lui l’ennesima avventura in Lega Pro.

Nel frattempo, è stato ufficializzato anche Devetak dal Vojvodina. La trattativa è chiusa da tempo ma solo oggi il Palermo ha ricevuto l’ok dalla Lega per la deposizione del contratto. Ecco di seguito il comunicato: “Il Palermo FC comunica di aver formalizzato l’acquisizione dal FC Vojvodina del calciatore Mladen Devetak. Il difensore, che si è trasferito in rosanero a titolo definitivo, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025. A Mladen il benvenuto da parte del presidente Mirri e di tutta la famiglia del Palermo FC”

