Palermo, tredicesimo posto con vista playoff: luci e ombre del girone di andata

Ventiquattro punti in campionato, diciannove gol fatti e ventidue subiti. Sei vittorie, sei pareggi e sette sconfitte. Sono i numeri del Palermo alla fine del girone d'andata. E un 13esimo posto, che lascia i tifosi fiduciosi per l'anno che verrà.

I rosanero hanno chiuso il 2022 in bellezza, ottenendo il 5° risultato utile di fila in campionato. Scenario che non si era mai verificato da inizio stagione. Due le vittorie e 3 i pareggi nelle ultime 5 gare, di cui 3 in trasferta. Giocare lontano dal Barbera non è più un tabù, segno che il Palermo è cambiato a 360 gradi e che il lavoro di Corini comincia a raccogliere i suoi frutti. Ma adesso servirà ancora continuità, il 2023 dovrà iniziare nel migliore dei modi.

Ecco perché la squadra ha deciso di volare a Roma per un mini ritiro dal 3 al 7 gennaio. Un modo per raggiungere quell'intesa (che richiede ancora del tempo) e per prepararsi al primo impegno del nuovo anno contro il Perugia. Il match è in programma il 14 gennaio, alle 14, allo stadio Curi. Gli umbri hanno lasciato l'ultima posizione vincendo alla 19esima giornata sul campo del Benevento (0-2). Una squadra quindi in crescita, che non va sottovalutata.

I rosanero sono 13esimi a 5 punti dal quinto posto e a 3 dall'ottavo, l'ultimo utile per partecipare agli spareggi promozione. Insomma è cambiato davvero tutto. Ora i rosanero sono in linea con l'obiettivo stagionale ma possono anche puntare a qualcosa di più. Perché la classifica è a fisarmonica e tutto può cambiare nel giro di poche settimane. Con il mercato di gennaio, poi, l'organico potrebbe ancora migliorare. "Abbiamo bisogno di giocatori che alzino il livello della squadra", ha detto Corini in sala stampa dopo il pareggio di Brescia. Parole di chi è ambizioso, anche se mantiene sempre (da inizio campionato), un profilo basso. Adesso, I rosanero ai playoff possono pensarci, non dimenticando che il vero obiettivo è una comoda salvezza.

