Palermo sul mercato, priorità a cinque cessioni: ecco chi potrebbe partire

Chiuso il girone d'andata con la migliore striscia positiva della stagione, il Palermo adesso è pronto a tuffarsi sul mercato. E Corini avrebbe già fornito le sue linee guida per la sessione invernale. La priorità è vendere e acquistare giocatori di qualità, in grado di migliorare tecnicamente la rosa. Cedere, per diminuire soprattutto il peso del monte ingaggi più che per dare spazio e nuovi ingressi.

Palermo, il mercato in uscita

Dai 5 possibili partenti (e forse qualcuno in più), si libererebbe infatti soltanto un posto, quello che potrebbe lasciare Edoardo Lancini. Tutti gli altri sono "under" oppure giocatore "bandiera", come Accardi. Gli altri 3 calciatori che sono ai margini del progetto tecnico del "genio", corrispondono ai nomi di Peretti, Doda e Pierozzi. Zero minuti in campionato per il primo, appena una presenza in Coppa Italia (contro la Reggiana) per il secondo e solo 2 gettoni per il terzo. Troppo poco, per restare ancora in sella e aiutare i propri compagni in questa serie B.

L'intenzione, è sicuramente quella di cederli a gennaio, anche se non sarà semplice, visto che di estimatori in questo momento non ce ne sono, a quanto ci risulta. Corteggiatori in serie C si contano invece per Edoardo Soleri, altro che non è assolutamente sicuro di restare fino a fine anno. Era stato il primo a rinnovare il contratto questa estate, fino al 2025, ma potrebbe essere tra i primi a lasciare già nella sessione invernale del calciomercato. Per lui, che aveva segnato ben 13 gol da subentrato lo scorso anno in Lega Pro, solo 10 presenze e nessuna da titolare. Ancora lo zero, sulla casella dei gol segnati e una condizione "gerarchica" che lo vede dietro Brunori e Vido (arrivato a fine mercato). Il numero 19, ex Perugia e Atalanta, non dovrebbe essere a rischio partenza già a gennaio, anche se non ha pienamente convinto. Solo 2 le presenze da titolare e ben 11 quelle da subentrato. Nessun gol, solo un palo colpito contro il Pisa. Era la nona giornata di campionato. Il suo contratto scade nel 2023, ma il piano di Rinaudo è cercare comunque un vice Brunori che abbia le caratteristiche della punta fisica e di peso. Non esattamente il profilo uguale a Luca Vido, dunque.

Altro giocatore che potrebbe salutare è Roberto Crivello. Contratto in scadenza nel 2024 ma possibile partente già a inizio anno. Viva anche l'ipotesi rescissione contrattuale, per lui che in estate era fuori dal progetto tecnico e che è poi stato inserito nuovamente alla luce dei tanti infortuni nella sua zona del campo. Insomma in cinque partiranno (probabilmente), tre invece potrebbero restare ma il loro futuro è incerto. Tra coloro che andranno via a gennaio, c'è Andrea Accardi. L'infortunio lo aveva tenuto fuori per le prime 7-8 partite in stagione, poi il terzino palermitano si è ripreso ma non è mai entrato in campo.

Palermo, mercato in entrata

In entrata, il piano di Rinaudo è abbastanza chiaro: cercare un esterno alto di destra (se possibile adattabile anche a sinistra), rinforzare il ruolo di terzino sinistro e comprare magari un altro centrale di difesa. A centrocampo, forse, un'altra pedina ma solo se in grado di giocarsi un posto con i titolari. Sarà il mercato delle occasioni, come spesso capita a gennaio. Comprare, solo se ne vale davvero la pena, in poche parole. Chi arriva, sarà sicuramente un giocatore di qualità. Segno che la società crede di potersi salvare tranquillamente e, forse, anche ambire a qualcosa di più.

