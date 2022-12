Palermo al giro di boa contro un Brescia in crisi: i tifosi chiedono l'esonero di Clotet

L'ultimo turno del girone di andata del campionato di Serie B vedrà il Palermo di scena a Brescia, lunedì prossimo alle 12:30. Secondo la migliore tradizione inglese, lo si definisce ‘’boxing day’’, cioè le partite disputate il giorno di Santo Stefano, un esperimento che in Italia è in vigore da pochissimi anni ma che invece rappresenta una tradizione per il calcio inglese.

Sicuramente una novità per i tifosi rosanero che il giorno di Santo Stefano saranno distratti dal match che il Palermo disputerà al Rigamonti di Brescia. Di fronte una squadra in crisi, reduce dal pesante 3 a 0 di Pisa, che non vince da quattro giornate in cui ha raccolto un solo punto ed ha invece conosciuto 3 sconfitte con Reggina, Parma e Pisa. La tifoseria chiede l’esonero dell'allenatore Clotet ma la società non è dello stesso avviso. Nonostante la pesante sconfitta di Pisa la posizione dell'allenatore sembra abbastanza salda e dopo la conferma arrivata dal Presidente Cellino anche il direttore sportivo Giorgio Perinetti si esprime nella stesso direzione. L'ex direttore sportivo rosanero, ora DS delle Rondinelle afferma che in società sono convinti che Clotet abbia in mano la squadra per cui non è per il Brescia la migliore scelta da fare.

Del resto, ribadisce Perinetti, l’allenatore è sempre lo stesso di quando si erano vinte cinque partite su sei. Il rendimento del Brescia delle ultime giornate ha compromesso la classifica della squadra del presidente Cellino che adesso è scivolata al decimo posto con un solo punto di vantaggio sui rosanero e dunque fuori dalla zona play off. Sei vittorie, sei pareggi e sei sconfitte il tabellino della squadra di Clotet che in casa ha vinto quattro gare, ne ha pareggiate tre e ne ha perse due di cui l'ultima con il Parma davanti al proprio pubblico.

La squadra bresciana ha uno dei peggiori attacchi con 19 reti segnate e 25 subite, sicuramente una media decisamente inferiore rispetto alle prime della classe. Domenica contro i rosanero, reduci dalla bella vittoria sul Cagliari, una gara molto delicata in casa a Brescia sia per la posizione dell'allenatore che per l'esigenza di conquistare la vittoria a tutti i costi.

© Riproduzione riservata