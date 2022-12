Palermo, contro il Cagliari per sfatare il tabù Barbera: non si vince dal 5 novembre

Palermo-Cagliari, in programma domenica pomeriggio alle 18:45 (posticipata per consentire la visione della finale mondiale) sarà la decima partita casalinga dei rosanero, l'ultima del girone di andata visto che il 26 dicembre nel cosiddetto boxing day la squadra di Corini andrà a far visita al Brescia alle ore 12:30.

Nei precedenti nove incontri casalinghi il Palermo non ha certamente brillato sebbene il suo rendimento fra le mura amiche si collochi a metà classifica considerando tutti gli incontri casalinghi di ogni singola squadra partecipante al torneo. Per i rosanero tre vittorie, tre sconfitte e tre pareggi per un totale di 12 punti mentre lontano dal Barbera i punti conquistati sono otto ma con una partita in meno: due vittorie, due pareggi e quattro sconfitte e il bottino del Palermo in terra straniera.

Entrando nel dettaglio degli incontri casalinghi si nota come l'ultima vittoria di Brunori e compagni è datata 5 novembre, quando i rosanero si imposero per 1-0 sul Parma. Da allora il Palermo non è più tornato al successo interno. L'intero girone di andata ha evidenziato come i rosanero hanno perso punti importanti con squadre direttamente coinvolte nella lotta per la salvezza, avversarie cioè che probabilmente lotteranno col Palermo per non finire nella griglia playout. Ascoli, Sudtirol, Cittadella, Venezia e Como hanno fatto, chi più chi meno, scorpacciata di punti al Barbera.

Un altro dato importante è che nelle ultime sei partite casalinghe il Palermo ha vinto soltanto una volta, quella con il Parma: poi soltanto sconfitte e pareggi che non hanno entusiasmato il pubblico presente al Barbera. Insomma sembrano finiti i tempi d'oro quelli in cui il Barbera era un autentico fortino inviolabile e ai giocatori tremavano le gambe calpestando il glorioso stadio della Favorita. Ma probabilmente sarà anche che il calcio è cambiato perché con la vittoria che vale tre punti tutte le squadre osano di più anche in trasferta.

Nell'incontro di domenica pomeriggio il Palermo troverà di fronte un Cagliari che in trasferta non va per niente bene anzi: è la quintultima squadra per rendimento esterno con una vittoria, quattro pareggi e tre sconfitte. In trasferta la squadra di Liverani non vince dal 10 settembre giorno in cui battè il Benevento allo stadio Vigorito per 2 a 0.

