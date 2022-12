Palermo-Cagliari, doppia seduta di allenamento per centrare la vittoria

Il Palermo continua a lavorare in vista del match contro il Cagliari in programma domenica pomeriggio alle ore 18:45 gara spostata di 45 minuti per evitare sovrapposizioni fra il termine della finale dei campionati del mondo in Qatar e l'inizio del match contro lasquadra di Liverani, la quale sta affrontando un periodo di crisi nera.

Oggi doppia seduta di allenamento per Brunori e compagni. L'attaccante Luca Vido si è unito regolarmente ai compagni mentre ieri era rimasto assente per una gastroenterite.

Assente sia ieri che oggi anche Nedelcearu in permesso societario per partecipare al funerale del padre deceduto prima della gara contro la Spal. Il difensore rumeno tuttavia farà rientro questa sera in città e da domani inizierà la preparazione con i compagni. Sempre assente Roberto Crivello che ieri era stato sottoposto ad indagini strumentali presso il reparto di radiologia del Policlinico, esami che avevano evidenziato una leggera lesione all'adduttore con il giocatore che ha già iniziato il percorso fisioterapico previsto. Ovviamente ancora assente il lungodegente Elia.

